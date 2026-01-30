Terminaron los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Montmeló. Los nuevos coches del reglamento 2026 rodaron por primera vez en el Circuito de Barcelona-Catalunya del 26 al 30 de enero y, cuando parecía que Mercedes se imponía, el tiempo más rápido lo terminó marcando Lewis Hamilton.
Este viernes salieron a pista un total de 12 pilotos y el siete veces campeón de la F1 dio la sorpresa con un tiempo de 1’16″348 a bordo de su SF-26. Ahora habrá que esperar a febrero para ver nuevamente a los coches en el Circuito Internacional de Bahréin.
Resultado del último día pretemporada de la F1 en Barcelona
- Lewis Hamilton (Ferrari) | 1’16″348 | 67 vueltas
- Lando Norris (McLaren) | 1’16″594 | 86 vueltas
- Charles Leclerc (Ferrari) | 1’16″653 | 80 vueltas
- Oscar Piastri (McLaren) | 1’17″446 | 80 vueltas
- Max Verstappen (Red Bull) | 1’17″586 | 118 vueltas
- Pierre Gasly (Alpine) | 1’17″707 | 164 vueltas
- Esteban Ocon (Haas) | 1’18″393 | 89 vueltas
- Oliver Bearman (Haas) | 1’18″423 | 106 vueltas
- Nico Hülkenberg (Audi) | 1’19″870 | 81 vueltas
- Gabriel Bortoleto (Audi) | 1’20″079 | 67 vueltas
- Fernando Alonso (Aston Martin) | 1’20″795 | 61 vueltas
- Valtteri Bottas (Cadillac) | 1’20″920 | 54 vueltas
Lewis Hamilton, con la nueva indumentaria de Ferrari, en Barcelona (@ScuderiaFerrari)
Cuántas vueltas dio cada escudería en los test de Barcelona
- Mercedes 500
- Ferrari 437 (-63)
- Haas 390 (-110)
- Alpine 347 (-153)
- Racing Bulls 321 (-179)
- Red Bull 303 (-197)
- McLaren 287 (-213)
- Audi 240 (-260)
- Cadillac 164 (-336)
- Aston Martin 66 (-434)
ver también
La advertencia de Aston Martin a toda la Fórmula 1 para el GP de Australia 2026
Así sigue la pretemporada de la Fórmula 1
- Test 1: del 26 al 30 de enero en Barcelona | COMPLETADO
- Test 2: del 11 al 13 de febrero en Bahréin
- Test 3: del 18 al 20 de febrero en Bahréin