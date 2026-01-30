Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Hamilton le ganó a todos: Resultado del último día del shakedown de la F1 en Barcelona

Lewis Hamilton dio 67 vuelas este viernes en Montmeló y marcó el mejor registro de toda la pretemporada hasta la fecha.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo de la semana en Barcelona
© @ScuderiaFerrariLewis Hamilton marcó el mejor tiempo de la semana en Barcelona

Terminaron los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Montmeló. Los nuevos coches del reglamento 2026 rodaron por primera vez en el Circuito de Barcelona-Catalunya del 26 al 30 de enero y, cuando parecía que Mercedes se imponía, el tiempo más rápido lo terminó marcando Lewis Hamilton.

Publicidad

Este viernes salieron a pista un total de 12 pilotos y el siete veces campeón de la F1 dio la sorpresa con un tiempo de 1’16″348 a bordo de su SF-26. Ahora habrá que esperar a febrero para ver nuevamente a los coches en el Circuito Internacional de Bahréin.

Resultado del último día pretemporada de la F1 en Barcelona

  1. Lewis Hamilton (Ferrari) | 1’16″348 | 67 vueltas
  2. Lando Norris (McLaren) | 1’16″594 | 86 vueltas
  3. Charles Leclerc (Ferrari) | 1’16″653 | 80 vueltas
  4. Oscar Piastri (McLaren) | 1’17″446 | 80 vueltas
  5. Max Verstappen (Red Bull) | 1’17″586 | 118 vueltas
  6. Pierre Gasly (Alpine) | 1’17″707 | 164 vueltas
  7. Esteban Ocon (Haas) | 1’18″393 | 89 vueltas
  8. Oliver Bearman (Haas) | 1’18″423 | 106 vueltas
  9. Nico Hülkenberg (Audi) | 1’19″870 | 81 vueltas
  10. Gabriel Bortoleto (Audi) | 1’20″079 | 67 vueltas
  11. Fernando Alonso (Aston Martin) | 1’20″795 | 61 vueltas
  12. Valtteri Bottas (Cadillac) | 1’20″920 | 54 vueltas
Lewis Hamilton, con la nueva indumentaria de Ferrari, en Barcelona (@ScuderiaFerrari)

Lewis Hamilton, con la nueva indumentaria de Ferrari, en Barcelona (@ScuderiaFerrari)

Publicidad

Cuántas vueltas dio cada escudería en los test de Barcelona

  • Mercedes 500
  • Ferrari 437 (-63)
  • Haas 390 (-110)
  • Alpine 347 (-153)
  • Racing Bulls 321 (-179)
  • Red Bull 303 (-197)
  • McLaren 287 (-213)
  • Audi 240 (-260)
  • Cadillac 164 (-336)
  • Aston Martin 66 (-434)
La advertencia de Aston Martin a toda la Fórmula 1 para el GP de Australia 2026

ver también

La advertencia de Aston Martin a toda la Fórmula 1 para el GP de Australia 2026

Así sigue la pretemporada de la Fórmula 1

  • Test 1: del 26 al 30 de enero en Barcelona | COMPLETADO
  • Test 2: del 11 al 13 de febrero en Bahréin
  • Test 3: del 18 al 20 de febrero en Bahréin
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
El coleccionismo de cartas es la nueva pasión de Lewis Hamilton
FÓRMULA 1

El coleccionismo de cartas es la nueva pasión de Lewis Hamilton

La película de la Fórmula 1 recibió cuatro nominaciones a los Oscar
FÓRMULA 1

La película de la Fórmula 1 recibió cuatro nominaciones a los Oscar

¿Qué le pasó a Lewis Hamilton en sus primeros giros con el SF-26?
FÓRMULA 1

¿Qué le pasó a Lewis Hamilton en sus primeros giros con el SF-26?

Cristiano marcó con Al-Nassr y así quedó la carrera por los 1.000 goles
Futbol Internacional

Cristiano marcó con Al-Nassr y así quedó la carrera por los 1.000 goles

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo