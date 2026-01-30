Carlos Alcaraz se metió en la final del Abierto de Australia 2026 luego de vencer a Alexander Zverev en las semifinales. Carlitos comenzó ganando los dos primeros sets, pero luego Sascha se impuso en los dos siguientes y llegó a sacar para partido. Sin embargo, el encuentro se paró por un tiempo médico solicitado por el español y el número 1 del muendo terminó quedándose con la victoria.

Esto generó polémica y Zverev no dudó en quejarse luego del partido en rueda de prensa. “Estaba sufriendo calambres. Normalmente no se puede tomar un tiempo médico por calambres. Pero ¿qué puedo hacer? No es mi decisión. No me gustó, pero no es mi decisión”, manifestó.

Acto seguido, un reportero le preguntó por sus palabras en alemán durante ese parate, a lo que Sascha contestó: “Básicamente solo dije que era una mierda”. No obstante, la respuesta de Carlos Alcaraz por esta polémica no tardó en llegar.

Alexander Zverev se quejó con el supervisor de Grand Slam durante el partido (GETTY IMAGES)

La respuesta de Carlos Alcaraz

“Sentí algo solamente en el aductor de mi pierna derecha. La verdad es que no pensé que fueran calambres, por eso llamé al fisio y pedí un tiempo médico. En esos momentos, no me molestaba nada más, el resto del cuerpo lo tenía bien”, comenzó comentando Alcaraz cuando fue su turno de hablar de lo sucedido.

“Poco después de ser atendido, creo que por los nervios y el estrés de no saber qué me pasaba exactamente, comencé a sentir calambres en todo el cuerpo. Me concedieron el tiempo médico porque lo que transmití es que al desplazarme hacia la derecha, había sentido un pinchazo en mi aductor. Era verdad“, completó Carlos.

Sea como sea, lo cierto es que el resultado no se puede cambiar y Alcaraz se verá las caras con Novak Djokovic -quien venció a Jannik Sinner- en la gran final. La expectativa es muy grande y entre los aficionados existe la incertidumbre sobre las posibilidades de Nole a sus 38 años.

