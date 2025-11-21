En el marco del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX, Pachuca venció 3-1 en condición de local a Pumas UNAM con goles de Enner Valencia y un doblete de Kenedy. Con este resultado, los Tuzos jugarán ante Juárez por el pase a la Liguilla, donde el ganador enfrentará a Toluca.

Con la eliminación, los Universitarios terminaron su participación en los playoffs del torneo luego de la sufrida clasificación ante Cruz Azul por la Jornada 17 de la Fase Regular. Ahora, la institución capitalina ya piensa en lo que será el Clausura 2026 y el mercado de pases.

Ahora, el año próximo, se cumplirán 15 años del último título de Pumas UNAM en el futbol mexicano. En esa oportunidad, el cuadro auriazul se quedó con el Clausura 2011 de la Primera División de México tras vencer en la definición a Monarcas Morelia.

En la última década y media, el club ha intentado múltiples apuestas: entrenadores de experiencia, proyectos renovados, refuerzos estratégicos, regresos de ídolos y hasta cambios estructurales. Sin embargo, ninguna de esas propuestas ha conseguido establecer un proyecto competitivo, y el equipo ha transitado entre etapas de ilusión breve y regresos inmediatos a la irregularidad.

El presente es la confirmación de ello: Pumas quedó eliminado en el Play In en dos torneos consecutivos, algo impensado para una institución que históricamente se medía entre los mejores. Ahora, deberá reformularse de cara al año próximo.

¿Cómo fue el balance de Pumas UNAM en el Apertura 2025?

En lo que respecta a los números de este torneo para los dirigidos por Efraín Juárez, el equipo disputó 18 compromisos. Apenas ganó en 5 oportunidades, empató en 6 y cayó en otras 7 ocasiones, significando el 38,88% de efectividad. Marcó 25 goles y recibió 28.

