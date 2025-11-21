Pumas UNAM había ganado las últimas dos jornadas de la Liga MX y se había dado la oportunidad de alcanzar el Play-In. Sin embargo, el club auriazul perdió por 3-1 frente a Pachuca de manera contundente y finalmente quedó eliminado del torneo.

El equipo de Efraín Juárez atravesó numerosas complicaciones a lo largo del Apertura 2025 ya sea por lesiones, sanciones o por lo sucedido puntualmente con Aaron Ramsey. Por uno u otro motivo, el entrenador no cumplió con las expectativas en su primer torneo completo con Pumas.

La palabra de Efraín Juárez

Por este motivo, luego de la derrota, Efraín Juárez hizo un análisis de lo sucedido y de su futuro en el club. “Soy muy consciente y uno esta con base en los resultados. La palabra fracaso es parte de todos. No intentarlo es fracaso. Depende cómo quieras medir el vaso. Depende qué vamos a evaluar: que no avanzamos, que somos décimos, el resultado. Entonces sí fue un fracaso“.

“Estoy con muchas ganas de evaluar bien la temporada. Nos sentaremos a evaluar. Primero desde mi lado, luego a los jugadores y después otras áreas en las que tenemos que seguir en esa evolución”, comentó el técnico de Pumas, quien manifestó que debe sentarse con la directiva.

Pumas no pudo avanzar en la Liga MX (Getty Images)

“Fue un semestre de mucho aprendizaje en lo personal. El club cuando me contrató, sabíamos de esto. Hay que hacer una evaluación desde la directiva, lo que me incumbe que es lo técnico-táctico, ver las áreas de oportunidad que tenemos. Me parece que hay que evaluar, nos sentaremos con la directiva para que no nos coma el tiempo de cara a la siguiente temporada para iniciar la primera semana de enero”.

Por último, el entrenador se refirió a las ausencias frente a Pachuca y a las complicaciones para la alineación: “Tuvimos bajas importantes, había cinco jugadores que trajimos y no estaban. Los dos 9, nuestro amigo de Gales, Carrasquilla y Pedro (Vite) que jugó hace 48 horas. Aún así terminamos con seis canteranos que traen triple dígito y es parte de la reestructura, del proceso que queríamos hace seis meses y hoy, con todas las respuestas que tenemos, el siguiente torneo tiene que ser mejor en todos los aspectos”.

