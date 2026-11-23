David Faitelson habló sobre la administración de Pumas luego de la eliminación del equipo de la Liga MX.

Pumas terminó otro año sin poder coronarse en la Liga MX. El conjunto auriazul lleva 15 años sin obtener un título en el futbol nacional y su rendimiento en el Apertura 2026 estuvo lejos de lo esperado dado que el equipo no pudo clasificar a la Liguilla.

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Unas horas después de la derrota del sábado con Rayados, David Faitelson se expresó en redes sociales y le recomendó a la directiva de Pumas que intente cambiar su modelo de administración porque, de lo contrario, el equipo seguirá fracasando.

La opinión de David Faitelson

“Pumas fracasó, sí, y lo seguirá haciendo bajo ese modelo de administración… Urge que la UNAM, el rector Leonardo Lomelí Vanegas y el presidente del club, Raúl González planteen un cambio en las regulaciones que le permitan a Pumas acceder a un fondo de inversión”, dijo en un principio el reconocido periodista.

“Tener recursos, invertirlos en el futbol, generar ganancias y, como es habitual, dárselas a la universidad para sus propias necesidades. En este modelo de futbol, Pumas no tiene otra forma de volver a la grandeza que le corresponde y que exigen sus maravillosos aficionados”, agregó David Faitelson en su cuenta de X (ex Twitter).

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La opinión de David Faitelson (X)

Esta opinión del comunicador acerca del proyecto de Pumas generó controversia; muchos usuarios coincidieron con lo dicho por David Faitelson, mientras que otros lo cuestionaron.

Por lo pronto, Pumas encarará el año próximo con la ilusión de cortar finalmente con la sequía de títulos. Todo indica que Esteban Solari continuará al mando del conjunto auriazul para el Clausura 2027 aunque seguramente lo haga con varias modificaciones en el plantel.

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En síntesis