Efraín Juárez, exentrenador de Pumas, está atravesando un gran presente con su equipo húngaro y es líder de la liga.

Pumas es uno de los diez equipos que ya comenzaron sus vacaciones después de no poder clasificar a la Liguilla de la Liga MX. El torneo ha sido decepcionante para el conjunto auriazul dado que venía de ser subcampeón del Clausura 2026 de la mano de Efraín Juárez.

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Al plantel de Pumas le costó adaptarse a la nueva idea de Esteban Solari y, cuando empezó a mostrar una mejor imagen, ya era tarde. Después de la eliminación del equipo, Efraín Juárez habló y prefirió resguardarse debido a la posibilidad de que se tergiversen sus palabras.

​“Realmente opinar a la distancia es complicado porque, además, por el huso horario es muy difícil; es casi imposible ver partidos de la Liga MX“, comenzó diciendo el actual técnico del Győri ETO de Hungría en una entrevista con RÉCORD.

“Muchas veces solo veo resultados pero me parece, por lo poquito que puedo hablar y que sería irrespetuoso señalar algo a la distancia, que como aficionado puma deseo que esta circunstancia que atraviesan sirva para seguir mejorando y que en un futuro cercano podamos todos los Pumas celebrar algún campeonato, que sí es lo que esperamos”, agregó Efraín Juárez.

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Efraín Juárez en CU (Getty Images)

“Perdóname. Solo quiero decirte que les deseo lo mejor… Se lo merecen”, concluyó el entrenador mexicano, quien no quiso seguir hablando sobre Pumas para no generar ninguna polémica.

La actualidad de Efraín Juárez en Hungría

El Győri ETO de Efraín Juárez está líder en la liga de Hungría con 26 puntos en 14 jornadas aunque su perseguidor, el Debreceni, tiene 25 unidades. “No fue fácil dejar todo lo que se había hecho para poner el nombre de México en alto. No es sencillo que te abran la puerta y tu propio club crea en tu trabajo, porque son culturas que no nos conocen en ningún aspecto; que un joven mexicano sea líder me hace sentir orgulloso”, dijo el DT mexicano sobre el presente que atraviesa en el país europeo.

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En síntesis