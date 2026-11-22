El reconocido periodista tuvo palabras duras contra las Águilas en una actuación deslucida en el Volcán.

El Club América sufrió una dura derrota 1-0 frente a Tigres UANL en el Estadio Universitario durante la Jornada 17 del Apertura 2026. El conjunto dirigido por Guillermo Almada buscaba el triunfo para trepar al primer lugar de la tabla general, pero un gol de Juan Brunetta apagó esa ilusión y dejó a las Águilas con las manos vacías en Nuevo León.

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Tras el tropiezo, el foco se trasladó rápidamente a las reacciones en redes sociales por la postura mostrada por la visita en un escenario de máxima exigencia. Allí apareció con toda su fuerza la voz de Christian Martinoli, cuyo análisis encendió el debate entre aficionados y analistas del fútbol mexicano.

Martinoli destrozó al América por la derrota vs. Tigres UANL

Durante la transmisión del encuentro, el narrador cuestionó con dureza la actitud del cuadro azulcrema en tierras regias: “El América se vino a arrastrar al Universitario, no vino por el liderato, fue y vino para atrás y termina perdiendo como equipo chico”.

Christian Martinoli: “El America se vino a arrastrar y termina perdiendo como equipo chico, increíble con la historia del América vino a no jugar, a no aspirar al liderato”. Por culpa de Guillermo Almada le tengo que dar la razón. https://t.co/faZKSv9yGm — Roberto Haz (@tudimebeto) November 22, 2026

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El comunicador profundizó su reproche al contrastar esa imagen con el peso histórico de la institución: “Increíble con la historia del América, vino a no jugar a Nuevo León, vino a no aspirar al liderato, vino por no jugar y así va a perder 1-0“.

Con este revés en el cierre de la fase regular, América deberá sacudirse rápido el golpe anímico y las críticas externas antes de encarar la Liguilla, donde la exigencia por el título no admite margen de error.

En síntesis

Tigres UANL venció 1-0 al Club América con gol de Juan Francisco Brunetta en Jornada 17.

venció al con gol de en Jornada 17. Club América , dirigido por Guillermo Almada , perdió la oportunidad de alcanzar el liderato del Apertura 2026.

, dirigido por , perdió la oportunidad de alcanzar el liderato del Apertura 2026. Christian Martinoli criticó duramente la postura del América tras la derrota en el Estadio Universitario.