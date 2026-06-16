El entrenador acordó su llegada al futbol europeo luego de su inesperada salida de Pumas UNAM.

Pocos imaginaban que la etapa de Efraín Juárez en Pumas UNAM iba a terminar tan rápido. El entrenador mexicano venía de firmar una gran campaña durante la primera mitad del año y había logrado devolverle protagonismo al equipo, que incluso alcanzó la final del Torneo Clausura 2026.

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Sin embargo, la derrota ante Cruz Azul en la serie decisiva marcó un punto de quiebre. Aunque su contrato tenía vigencia hasta finales de 2026, las negociaciones para extender el vínculo no llegaron a buen puerto y ambas partes acordaron poner fin a la relación antes de tiempo.

Tras confirmarse su salida del conjunto universitario, comenzaron los rumores sobre cuál sería el próximo paso en la carrera del técnico. Durante las últimas semanas fue vinculado con distintos clubes del extranjero, alimentando las versiones sobre una posible llegada al futbol europeo.

Finalmente, todo indica que ese objetivo está a punto de hacerse realidad. Según informó el periodista David Faitelson, Juárez alcanzó un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador del Gyori ETO, vigente campeón de la liga de Hungría.

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“Informe: Efraín Juárez ha firmado un contrato para dirigir al campeón de la liga de Hungría, el Gyori ETO. Estuvo negociando con Maccabi Tel Aviv y con Mallorca, pero el equipo húngaro jugará clasificación a Champions y eventualmente puede disputar Europa League o Conference”, publicó Faitelson en sus redes sociales.

La carrera de Efraín Juárez como DT

El recorrido de Juárez en los banquillos comenzó como asistente técnico en el New York City FC entre 2020 y 2022. Posteriormente formó parte del cuerpo técnico del Standard Liège de Bélgica entre 2022 y 2023 y más tarde del Club Brugge durante la temporada 2023-2024.

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Su primera experiencia como entrenador principal llegó en Atlético Nacional, club al que dirigió entre 2024 y 2025 y con el que ganó reconocimiento internacional. Después asumió el mando de Pumas UNAM para la temporada 2025-2026 y ahora está listo para iniciar una nueva aventura en el futbol de Hungría al frente del Gyori ETO.

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