Keylor Navas llegó a Pumas en julio de 2025 y, desde el momento en el que fichó con los Felinos, es uno de los pocos futbolistas del club que ha estado casi siempre a la altura de las circunstancias. Por eso es uno de los más respetados por la afición.

No obstante, la historia de Keylor Navas en Pumas podría acabarse en pocos meses. El contrato del portero tico vence en junio de este año y aún no hay novedades sobre su posible renovación. Mientras tanto, el costarricense dio detalles sobre su futuro.

¿Qué dijo Keylor Navas de su retiro?

En una entrevista con Diario AS, a Keylor Navas le preguntaron si tiene decidido vivir en Madrid una vez que se retire: “Sí. Voy a jugar un tiempo más porque me siento muy bien, pero mi familia y yo tenemos pensado volver a Madrid porque nos encanta“.

Es decir que el portero no tiene decidido retirarse por el momento. En la misma entrevista también le comentaron que tiene 39 años y si se siente en forma: “Estoy disfrutando a tope y dando mi 100%, como siempre. Mi forma de entender el fútbol siempre ha sido entregarme al máximo y cuidarme todo lo posible. Si no lo hubiera hecho así, no estaría como estoy”.

Keylor Navas tiene pensado vivir en Madrid tras su retiro (Getty Images)

La plática surge debido a que en los próximos días saldrá a la luz un documental sobre la vida y la carrera de Keylor Navas. “Es algo humano contado a través de los puntos de vista de mis amigos, mi familia, mis compañeros y mi gente en Costa Rica, aparte del mío”, comentó el portero de Pumas acerca de este documental.

Keylor Navas ha disputado 26 partidos con Pumas desde su llegada en julio de 2025 y solo pudo mantener la valla invicta en 6 oportunidades. Está por verse si el portero de Costa Rica renueva por al menos un año más con la institución de la Liga MX.

