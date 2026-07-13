Esto es lo que costarán los boletos de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario para el Apertura 2026.

Luego de que el domingo los Pumas perdieran su propio trofeo de Fan Fest ante América Cali, la afición auriazul sufrió otro golpe fuerte este lunes. Y es que en redes sociales el conjunto universitario compartió los precios de los boletos para su primer partido del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario mostrando un incremento.

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Este primer encuentro tiene un poco de intensidad, ya que en la Jornada 1 se miden en casa ante Pachuca, después de eliminarlos de las semifinales. Y ahora el conjunto del Pedregal tiene en el banquillo al extuzo, Esteban Solari, por lo que sin duda es un partido que la afición desea ver, fue así que se revelaron los costos del encuentro.

¿Cuánto costaban los boletos en el EOU?

El precio para los juegos en cada una de las zonas durante el Clausura 2026 fueron los siguientes:

Cabecera Norte $210

$210 Cabecera Sur $350

$350 Pebetero $360

$360 Planta Baja $430

$430 Palomar $500

$500 Palomar Goya $550

$550 Platea $750

$750 Palco $750

¿Cuánto incrementó el costo de los boletos?

En esta ocasión para el Apertura 2026 los aumentos van desde los 80 pesos hasta los 400 pesos, por lo que en cuestión de porcentajes el incremento iría desde un 14. 55% hasta el 66.67%, algo que llamó la atención en los aficionados aurizules, quienes se han mostrado muy molestos por el alza en los precios, tomando en cuenta los resultados.

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De esta manera, quedarían los precios de las entradas de la siguiente manera:

Cabecera Norte $350

Cabecera Sur $420

Pebetero $480

Planta Baja $510

Palomar $580

Palomar Goya $630

Platea $1,150

Palco $1,150

En síntesis