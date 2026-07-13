Luego de que el domingo los Pumas perdieran su propio trofeo de Fan Fest ante América Cali, la afición auriazul sufrió otro golpe fuerte este lunes. Y es que en redes sociales el conjunto universitario compartió los precios de los boletos para su primer partido del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario mostrando un incremento.
Este primer encuentro tiene un poco de intensidad, ya que en la Jornada 1 se miden en casa ante Pachuca, después de eliminarlos de las semifinales. Y ahora el conjunto del Pedregal tiene en el banquillo al extuzo, Esteban Solari, por lo que sin duda es un partido que la afición desea ver, fue así que se revelaron los costos del encuentro.
¿Cuánto costaban los boletos en el EOU?
El precio para los juegos en cada una de las zonas durante el Clausura 2026 fueron los siguientes:
- Cabecera Norte $210
- Cabecera Sur $350
- Pebetero $360
- Planta Baja $430
- Palomar $500
- Palomar Goya $550
- Platea $750
- Palco $750
¿Cuánto incrementó el costo de los boletos?
En esta ocasión para el Apertura 2026 los aumentos van desde los 80 pesos hasta los 400 pesos, por lo que en cuestión de porcentajes el incremento iría desde un 14. 55% hasta el 66.67%, algo que llamó la atención en los aficionados aurizules, quienes se han mostrado muy molestos por el alza en los precios, tomando en cuenta los resultados.
De esta manera, quedarían los precios de las entradas de la siguiente manera:
Cabecera Norte $350
Cabecera Sur $420
Pebetero $480
Planta Baja $510
Palomar $580
Palomar Goya $630
Platea $1,150
Palco $1,150
La fecha en la que volvería Adalberto Carrasquilla a sumar minutos con Pumas tras su lesión
En síntesis
- Pumas debuta en el Apertura 2026 ante Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario.
- Aumento de hasta 66.67% en los boletos respecto al torneo Clausura 2026.
- Precios de $350 a $1,150 para este primer partido de la Jornada 1.