La alarmante estadística que dejó la derrota de Pumas ante América de Cali

Pumas presentó a sus refuerzos en el Fan Fest, pero tuvieron una estadística que preocupó a la afición.

Este domingo se llevó a cabo en Fan Fest de Pumas, donde se entrega un trofeo especial en un duelo previo a la temporada. En esta ocasión el conjunto auriazul recibió en el Estadio Olímpico Universitario al América de Cali, escuadra que los venció con un marcador de 1-0. Sin embargo, este partido dejó algo peor que el resultado.

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Este evento también fue hecho, como ya es costumbre, con la idea de presentar a los jugadores que ya habían sido anunciados como los próximos refuerzos para el Apertura 2026. Y en esta ocasión también para el director técnico al que le daban la bienvenida, tras la salida de Efraín Juárez y la llegada de Esteban Solari, procedente de Pachuca.

Los fichajes que estarían presentando en esta ocasión serían Sebastián Córdova, Cristian Calderón y en las últimas horas a Víctor Arteaga, por lo que saltaron al campo para que la afición pudiera conocer a las nuevas incorporaciones, pero aún así con los tres refuerzos que llegaron al equipo, el resultado no fue nada favorable.

La estadística que preocupa en Pumas

Aunque no fue la única situación que preocupó a la afición universitaria, ya que de acuerdo con la información revelada del partido, la escuadra auriazul no pudo concretar ningún tiro a puerta, algo que es sumamente preocupante, ya que uno de los motivos que les arrancó el título ante Cruz Azul, fue precisamente la falta de gol.

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El hecho de que los refuerzos no tengan condiciones para la ofensiva ponen a pensar que el torneo se les podría complicar en caso de que no sumen a otros elementos. Esta estadística en un partido de preparación no suena tan bien, aunque seguramente tendrán que ir por otros jugadores en el mercado durante los próximos días.

En síntesis