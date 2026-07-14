Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Pumas UNAM

Efraín Juárez dejó Pumas para jugar Champions League con el Győri ETO y fue eliminado por Víkingur

El extécnico de Pumas fue eliminado con el Győri ETO en la primera fase de Champions League.

Efraín Juárez es eliminado en la primera fase de Champions League
© Hector Vivas/Getty ImagesEfraín Juárez es eliminado en la primera fase de Champions League

Este martes se jugó el partido de vuelta de la primera fase de la UEFA Champions League entre el Győri ETO y Víkingur. El equipo de Efraín Juárez llegaba con una desventaja de 1-0 tras el encuentro de ida, pero el hecho de que fueran locales, les permitiría dar la vuelta, sin embargo, esto no pasó y quedaron eliminados en esta ronda.

Efraín Juárez no pudo remontar y se va de la Champions League

El encuentro se llevó a cabo en el Stadion ETO, ubicado en Győr, Hungría. Todo hacía pensar que el exténico de Pumas tenía todo listo para poder remontar y conseguir el pase a la siguiente fase de la UCL. Y al principio del juego, las cosas comenzaron a complicarse, porque el gol que cayó primero en este estadio fue de los rivales.

+ Seguinos en

Ya con el marcador en contra con un 0-2 global, los dirigidos por el mexicano estaban contra las cuerdas, pero fue así que al 38′, apenas cuatro minutos después del primer tanto del Víkingur se marcó penal a favor de los de Juárez, así Milán Vitális logró empatar el juego y acercarse con el 1-2 hacia su objetivo con mucho tiempo por delante.

Pero justo antes de que terminara la primera mitad apareció Nfansu Njie para empatar en el global 2-2. El equipo de Efra tenía toda la segunda mitad para poder definir el encuentro y así clasificarse a la segunda fase. Lamentablemente, al 55′ cayó el 2-3 a favor de los rivales con el doblete de Daníel Hafsteinsson, sellando la eliminación de los dirigidos por el mexicano.

De esta manera, pese a los intentos, no pudieron igualar el resultado y se despiden de la Champions League, dirigiéndose así a la Conference League, el torneo que tendrá que disputar el equipo de Efraín para este año. Aunque no clasificó a la UCL, estará peleando por un campeonato en Europa con el equipo húngaro.

Ver también

Apertura 2026 vs. Clausura 2026: Así es el aumento en el precio de los boletos para ver a Pumas

En síntesis

  • Efraín Juárez y el Győri ETO fueron eliminados de la Champions League.
  • Víkingur avanzó a la segunda ronda con un doblete de Daníel Hafsteinsson.
  • Conference League será el próximo torneo europeo que disputará el club húngaro.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones