Este martes se jugó el partido de vuelta de la primera fase de la UEFA Champions League entre el Győri ETO y Víkingur. El equipo de Efraín Juárez llegaba con una desventaja de 1-0 tras el encuentro de ida, pero el hecho de que fueran locales, les permitiría dar la vuelta, sin embargo, esto no pasó y quedaron eliminados en esta ronda.

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Efraín Juárez no pudo remontar y se va de la Champions League

El encuentro se llevó a cabo en el Stadion ETO, ubicado en Győr, Hungría. Todo hacía pensar que el exténico de Pumas tenía todo listo para poder remontar y conseguir el pase a la siguiente fase de la UCL. Y al principio del juego, las cosas comenzaron a complicarse, porque el gol que cayó primero en este estadio fue de los rivales.

Ya con el marcador en contra con un 0-2 global, los dirigidos por el mexicano estaban contra las cuerdas, pero fue así que al 38′, apenas cuatro minutos después del primer tanto del Víkingur se marcó penal a favor de los de Juárez, así Milán Vitális logró empatar el juego y acercarse con el 1-2 hacia su objetivo con mucho tiempo por delante.

Pero justo antes de que terminara la primera mitad apareció Nfansu Njie para empatar en el global 2-2. El equipo de Efra tenía toda la segunda mitad para poder definir el encuentro y así clasificarse a la segunda fase. Lamentablemente, al 55′ cayó el 2-3 a favor de los rivales con el doblete de Daníel Hafsteinsson, sellando la eliminación de los dirigidos por el mexicano.

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De esta manera, pese a los intentos, no pudieron igualar el resultado y se despiden de la Champions League, dirigiéndose así a la Conference League, el torneo que tendrá que disputar el equipo de Efraín para este año. Aunque no clasificó a la UCL, estará peleando por un campeonato en Europa con el equipo húngaro.

En síntesis