El ex jugador galés se reencontró consigo mismo en un rol distinto al que tenía hace unos meses.

Más allá del resultado final que tuvo su contratación, contrario al esperado inicialmente, el fichaje de Aaron Ramsey a los Pumas fue uno de los más épicos que tuvo México. Que el galés de pasado en gigantes de Europa llegase a vestir los colores del Club Universidad Nacional fue sorprendente y un lujo que pudo darse el cuadro auriazul.

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Desafortunadamente, la incorporación del ex Arsenal no alcanzó las expectativas y tampoco tuvo un cierre muy feliz. Prácticamente el jugador acabó ‘escapándose’ de Ciudad Universitaria luego de aquel controversial y llamativo episodio con su mascota. Pese a ese suceso, la temporada se acomodó y Pumas terminó llegando a la final del torneo.

Poco después de haberse ido de los ‘Felinos’, y consecuentemente a sus últimos manejos, Aaron Ramsey se retiró del futbol profesional a sus 35 años. El volante ya no le encontraba sentido o motivación a ser jugador y optó por colgar los botines y no seguir jugando. Así, Pumas fue el último equipo de la carrera del galés previo a cerrar esa etapa.

Ahora bien, pese a esas sensaciones encontradas que tuvo el ex Pumas al momento de dejar de jugar oficialmente, no quiso alejarse del futbol y de las canchas. A raíz de ello, inició su camino como director técnico en Europa. En el desenlace de su trayectoria de futbolista ya había comenzado a prepararse en el mundo del ‘coaching’.

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Actualmente, Aaron Ramsey dirige al Oxford United, de la tercera división de Inglaterra, equipo que milita en la Football League One de esa categoría del futbol británico. Aunque prácticamente no tenía experiencia como entrenador, el club decidió contratarlo por sus cualidades de liderazgo y estilo de juego, y por su conocimiento del deporte.

Aaron Ramsey en su presentación en Oxford United.

En su breve estadía en Oxford United hasta el momento, Aaron Ramsey ha dirigido nueve juegos, con un saldo muy positivo de siete victorias, un empate y una derrota. Por estos días, su equipo marcha en la 5° posición del campeonato, en puestos de clasificación a Playoffs por el ascenso. Subir a Segunda División es el gran objetivo del año.

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El incipiente trabajo del ex futbolista en su nuevo club ha sido muy destacado y elogiado en sus primeras semanas en Inglaterra. Ramsey viene de ser elegido ‘entrenandor de la fecha’ por la Liga y sus dirigidos tuvieron cumplidos serios para con su conducción. ¿Se animará a dirigir a Pumas y a tener revancha en la Liga MX en un futuro?

Las palabras de Aaron Ramsey tras ser elegido ‘DT de la semana’: