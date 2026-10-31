Pumas le ganó este viernes a Club Puebla en lo que significó un triunfo más que importante para el conjunto auriazul de cara al cierre de la etapa regular y a intentar clasificar a la Liguilla. Álvaro Angulo convirtió el 2-1 que le dio los tres puntos a los Felinos.

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A falta de dos jornadas, Pumas se ubica 9° y está fuera de la Fiesta Grande de la Liga MX. Y ahora a los auriazules se le vienen dos partidos trascendentales por el contexto y los rivales: América y Rayados. Después del triunfo, Esteban Solari ya habló sobre lo que significará el Clásico Capitalino del próximo sábado.

Esteban Solari sobre el Clásico Capitalino

“Es un clásico y hay que saber jugarlo también. Va a ser muy importante la localía. Por eso creo que la gente que nos va a ir a apoyar seguramente nos va a dar una fuerza y nosotros vamos a demostrar que estamos preparados para estos partidos y que el equipo está en fase ascendente. Seguramente va a ser un gran juego, más allá de que nosotros queremos quedarnos con los tres puntos”, comenzó diciendo el DT de Pumas en conferencia de prensa.

“Es un partido que siempre genera muchas cosas. Para nosotros, para la afición, para los que somos Pumas es una linda prueba porque sabemos que nos enfrentamos a un rival con historia, con jerarquía y que viene primero de la clasificación. Es una medida para nosotros, para saber si con nuestras formas, con nuestro juego, podemos competir y hacerlo de la manera que lo venimos haciendo”, agregó Esteban Solari.

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Álvaro Angulo le dio el triunfo a Pumas (Getty Images)

El Clásico Capitalino es trascendental para las aspiraciones de Pumas: tiene que ganar sí o sí para seguir con vida pensando en clasificar a la Liguilla. En el Apertura 2026, el conjunto auriazul le ganó a Toluca, perdió con Chivas y empató tanto con Cruz Azul como con Tigres, en relación a los juegos frente a los equipos más importantes del torneo.

“Obviamente nos quedan dos finales, partidos difíciles, pero junto a nuestra afición, que hoy fue una maravilla, hoy la verdad que hay que felicitar a la gente, se sintió el gol más fuerte que nunca, estábamos jugando en casa”, concluyó el técnico argentino sobre lo que se le viene a Pumas.

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En síntesis