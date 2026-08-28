El zaguero es seguido de muy cerca por la liga de su país, aunque los Felinos no tienen intención de desprenderse de su ficha.

El mercado de pases vuelve a sacudir la tranquilidad de Pumas de la UNAM. El defensor central Nathan Silva es pretendido de manera formal por el Botafogo de Brasil, club que ya dio el primer paso para intentar repatriarlo al fútbol de su país.

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Pumas no quiere vender a Nathan Silva

Según confirmó Súper Deportivo, la institución brasileña presentó una propuesta formal de dos millones de dólares para quedarse con los servicios del zaguero. Sin embargo, la dirigencia auriazul desestimó ese monto inicial por considerarlo insuficiente, aunque las charlas entre las partes no están cerradas y las negociaciones continúan abiertas.

En el aspecto estrictamente deportivo, la cúpula universitaria no contempla la salida del brasileño, a quien consideran una pieza clave en el esquema del equipo. A pesar de esa postura, la directiva se encuentra en una posición delicada debido a que a Silva le quedan solo ocho meses de contrato vigente con el club.

Pumas UNAM no quiere vender a Nathan Silva. (GETTY IMAGES)

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El defensor llegó al conjunto mexicano en julio de 2023 procedente del Atlético Mineiro. Desde su desembarco en la Liga MX, el brasileño suma 132 partidos oficiales con la camiseta de Pumas, registra seis goles y aportó dos asistencias.

Su regularidad quedó demostrada en el reciente Clausura 2026, torneo en el que Pumas alcanzó la final y donde el central disputó 1.912 minutos en 22 encuentros, anotando un tanto. En lo que va del presente Apertura 2026, Silva sostiene su lugar como titular indiscutido tras acumular 450 minutos en cinco juegos disputados.

En síntesis

Botafogo ofreció dos millones de dólares por el defensor Nathan Silva .

ofreció dos millones de dólares por el defensor . Pumas UNAM rechazó la oferta inicial, pero las negociaciones por Nathan Silva continúan.

rechazó la oferta inicial, pero las negociaciones por continúan. Nathan Silva disputó 132 partidos y convirtió seis goles desde su llegada a Pumas.