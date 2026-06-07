Se conoció el futuro inmediato del atacante mexicano tras la salida repentina del entrenador de los Universitarios.

Finalizó el ciclo del entrenador Efraín Juárez en Pumas UNAM de manera sorpresiva y esto generó un impacto en el mundo auriazul. Con esta noticia, los cimientos de la plantilla del equipo también podrían sufrir modificaciones con la partida de su estratega.

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Una incógnita que tiene la institución capitalina es sobre el futuro de uno de los futbolistas revelación del equipo, Jordan Carrillo, que está a préstamo desde Santos Laguna. Acorde a la información de Marca, se conoció ahora la decisión del jugador de cara al segundo semestre del 2026.

🤯🚀 QUE GOLAZO DE TIRO LIBRE DE JORDAN CARRILLO ANTE ATLETICO DE SAN LUIS!



Pumas alcanzó los 30 PUNTOS en el torneo. pic.twitter.com/At9PHtyf3w — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 18, 2026

Según aporta, el volante ofensivo de 24 años tiene contemplado continuar en el equipo más allá de todas las especulaciones que surgieron desde que finalizó el certamen nacional. De esta manera, la directiva tiene seis meses de gracia para poder negociar por su fichaje cuando termine la cesión a fin de año.

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Ahora, precisamente todo dependerá de que Universitarios y Guerreros puedan llegar a negociar ya que la institución auriazul tiene la intención de hacerse con la ficha del mediocentro. El mismo medio aclara que el valor de la misma es de 8 millones de euros, un precio muy alto para un equipo que no suele hacer estas inversiones.

¿Cómo fue el Clausura 2026 de Jordan Carrillo en Pumas UNAM?

El jugador arribó a inicios de este año al cuadro auriazul, en los que estuvo presente en 24 compromisos, siendo titular en 22 de los mismos. Anotó 6 goles y realizó 3 asistencias, siendo una pieza que suma relevancia para el entrenador en el armado del conjunto titular.

En síntesis

Efraín Juárez finalizó su ciclo como entrenador de Pumas UNAM.

finalizó su ciclo como entrenador de Pumas UNAM. Jordan Carrillo continuará a préstamo en Pumas UNAM hasta fines de 2026.

continuará a préstamo en Pumas UNAM hasta fines de 2026. 8 millones de euros es el costo del fichaje del jugador.