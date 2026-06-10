El conjunto auriazul recibió otra mala noticia que sacude a una afición ya preocupada por el futuro del equipo.

¡Semana para el olvido! Los Pumas de la UNAM se acostarán esta noche con otro contratiempo inesperado que cambia los planes de la próxima temporada. Jordan Carrillo se marcha del club y ya tiene un acuerdo total con otro equipo del futbol mexicano. Una de las estrellas del Clausura se sumará a un competidor directo para el Apertura.

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Hace unos minutos, César Luis Merlo, especialista en movimientos de jugadores, reveló que el delantero será refuerzo de Chivas a partir de la segunda mitad del año. Mientras que fuentes dentro de Pumas aseguraban que tenían un arreglo para su continuidad, en Guadalajara pusieron el pie en el acelerador y ‘durmieron’ a los capitalinos.

Según la información destapada por el periodista argentino, el Guadalajara comprará su ficha a Santos Laguna, tras presentar una oferta imposible de rechazar para los ‘Guerreros’. De este modo, Pumas UNAM pierde a un titular y a una figura, justo días después de haber perdido al entrenador que potenció a Jordan Carrillo en el equipo.

Jordan Carrillo se va de Pumas y jugará en Chivas [Foto: Getty]

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La propuesta de Chivas que sedujo a Santos Laguna y le arrebató el futbolista a los ‘Universitarios’ fue de 5 millones de dólares por la totalidad del pase del atacante. Ante semejante ofrecimiento, en Torreón alcanzaron un acuerdo de palabra rápido que se formalizará en los papeles en los próximos días. El ‘Rebaño’ y un golpe en el tablero.

Cuando se finalicen los trámites administrativos, Jordan Carrillo firmará un contrato por 4 temporadas, tal como informó CLM en sus redes sociales instantes atrás. El cuadro rojiblanco se asegura al talentoso futbolista a largo plazo, y deja a Pumas UNAM cada vez más desguarnecido para afrontar el próximo Apertura 2026.

En su paso por los ‘Universitarios’, Jordan Carrillo sumó 6 goles y 3 asistencias en 24 presentaciones, con 1657 minutos jugados en total. Tras el mejor torneo de su carrera, el delantero se despedirá de la gente de Pumas y se irá a tener una nueva experiencia en Chivas. ¿Podrá Gabriel Milito seguir explotando el talento que mostró con Efraín Juárez?