En Pumas, una de las figuras que más recuerdan los aficionados es sin duda, Dani Alves. Y es que su situación en el equipo fue algo peculiar, rompió paradigmas dentro de la Liga MX, puesto que no pensaban que llegaría y más tarde tuvo que irse luego de ser detenido por abuso sexual, tras un paso por la cárcel el jugador brasileño regresó con una nueva profesión.

La nueva profesión de Dani Alves

El medio El Español dio a conocer un video en el que se puede ver a Dani siendo ahora un predicador evangelista. En el metraje se muestra al exjugador universitario dando plática en un centro religioso como si fuera el líder de ese lugar y aunque hubo muchas dudas sobre si era real, la propia inteligencia artificial dio testigo de sí serlo.

Medios como Marca terminaron por confirmar la situación y es que ahora pasó de ser un futbolista que estuvo en el conjunto auriazul a ser parte de una religión en la que supuestamente da consejos de vida a las personas que ahí van, ya que en el video se puede escuchar cómo es el ejemplo de lo está mencionando y tras su pasado.

Inmediatamente en redes sociales hubo comentarios divididos y es que por una parte estaban los que creían que había hecho bien de reconciliarse con Dios y de esa manera hacer algo distinto tras sus acusaciones y haber pagado en la cárcel también su culpa, pero también estuvieron los que lo vieron como una escapatoria para el futbolista.

Y es que de acuerdo con algunos comentarios no creen que después de ser señalado por ese acto, se refugiara en un tema religioso con la idea de sanar su culpa, ya que eso era algo que se ha visto hace desde hace un tiempo cada que alguien suele cometer un acto así y su manera de cambiarlo siempre es de esa manera.

En síntesis

Dani Alves , exfigura de Pumas , fue detenido por abuso sexual y luego regresó con una nueva profesión.

, exfigura de , fue detenido por y luego regresó con una nueva profesión. El medio El Español mostró un video del exjugador brasileño ejerciendo ahora como predicador evangelista .

mostró un video del exjugador brasileño ejerciendo ahora como . La Inteligencia Artificial confirmó la autenticidad del metraje, según reportes de medios como Marca.

