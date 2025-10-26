Es tendencia:
Polémica en Pumas: José Ramón Fernández lanza fuerte crítica a Aaron Ramsey

El periodista apuntó fuerte contra el futbolista de Pumas y encendió la polémica tras destrozarlo con una sola palabra.

Por Ramiro Canessa

Duro mensaje de Ramón Fernández a Ramsey.
© Getty ImagesDuro mensaje de Ramón Fernández a Ramsey.

Pumas UNAM se reforzó de la mejor manera posible en el último mercado de pases y se esperaba que las cosas salieran de la mejor manera con respecto a la temporada anterior. Los dirigidos por Efraín Juárez querían dar vuelta la página y pelear por el título, sin embargo, los resultados no fueron los esperados y el equipo está muy cerca de quedarse fuera de todo en el Apertura 2025 tras el empate 1-1 ante León.

Uno de los refuerzos más esperados era Aaron Ramsey, mediocampista galés con pasado en la Premier League, que llegaba con mucha experiencia y la afición creía que podía ser una pieza clave. Pero por el momento no ha mostrado su mejor versión y además en los últimos días pasó por un pésimo momento personal tras perder a su mascota familiar, a la que por ahora no pudo encontrar.

La periodista Adriana Maldonado explicó el permiso que tuvo el jugador: “Aaron Ramsey, desde que se perdió su mascota, no se ha presentado en la cantera de los Pumas. Tiene autorización por parte del cuerpo técnico de ausentarse. Él está presente en las búsquedas de su mascota”.

Y luego agregó: “Tiene una lesión en el isquiotibial y se perdió la convocatoria con la Selección de Gales en la última fecha FIFA, hizo su viaje a Inglaterra y durante ese viaje fue que dejó a su perrita aquí encargada en un lugar, se extravió y desde entonces no se ha presentado a entrenar”.

Tras conocerse esta información, José Ramón Fernández no se guardó nada y se mostró muy molesto con el futbolista europeo, al que destrozó en tan solo una palabra, desatando la polémica en el equipo universitario.

Así destrozó a Ramsey

Las declaraciones de ‘Joserra’ no tardaron en llegar y una de ellas llamó especialmente la atención: calificó a Aaron Ramsey de “cínico”. Además, el periodista comentó que la mascota del futbolista no se extravió, sino que habría sido robada. También señaló que el galés no está mostrando el rendimiento esperado y que su nivel actual dista mucho del que tenía en sus mejores años.

En síntesis

  • Mal Momento de Pumas: El equipo, a pesar de los refuerzos, está cerca de quedar fuera de los playoffs tras empatar 1-1 con León.
  • Ausencia de Aaron Ramsey: El refuerzo galés no entrena con el equipo, con permiso del cuerpo técnico, debido a la búsqueda de su mascota extraviada.
  • Duras Críticas de José Ramón Fernández: El periodista calificó a Ramsey de “cínico”, sugirió que la mascota fue robada y criticó el bajo rendimiento del jugador en Pumas.
Ramiro Canessa
