La semana comenzó con una novedad importante relacionada a Pumas y su directiva. El club anunció este lunes que Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho no continuarán en sus cargos de cara a lo que será la planificación del Clausura 2026.

Recordemos que Miguel Mejía Barón era el vicepresidente deportivo de Pumas, cargo al que llegó en 2021, mientras que Eduardo Saracho era el director de estrategia deportiva desde julio de 2023. En el caso del primero, el ‘Doctor’ tomó la decisión de renunciar, mientras que la salida del segundo fue por “mutuo acuerdo”.

“El presidente del Club reconoce el trabajo, la dedicación, el apoyo y el desempeño profesional del Dr Miguel Mejía Barón, quien siempre tendrá un lugar importante en la institución por su amplia trayectoria como jugador, entrenador y directivo”, escribió Pumas en una parte del comunicado acerca de la salida del ex vicepresidente deportivo del club.

“El Dr Luis Raúl González Pérez reconoce y agradece el trabajo y profesionalismo de Eduardo, desde su llegada a la institución en julio de 2023, y le desea éxito en sus futuros proyectos”, detalló Pumas en su comunicado relacionado a Eduardo Saracho.

Miguel Mejía Barón renunció como vicepresidente deportivo (Getty Images)

“Con esta decisión, el Club Universidad Nacional cierra un etapa en el área deportiva con miras al arranque del torneo Clausura 2026“, concluyó Pumas. La noticia es muy reciente para saber cuál es la idea del club en cuanto a los reemplazos de estas dos figuras.

Otra opción es que Efraín Juárez asuma un rol aún más protagónico en el mercado y tome más decisiones en relación a la conformación del plantel. Pumas no gana un título desde hace 15 años y el club ha decidido dos cambios importantes en su directiva de cara al 2026.

