Fue en la Fase Regular cuando el conjunto de Cruz Azul se midió a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc cuando Adalberto Carrasquilla lanzó una falta en contra del portero celeste, Kevin Mier. Esta jugada no fue penalizada por Fernando Hernández, quien era el silbante de ese partido y las cosas después no salieron nada bien.

Al arquero colombiano tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente y más allá de perderse la fase final con el equipo, estará fuera todo el torneo Clausura 2026, por lo que se habló de meter la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla para que no pudiera jugar en ese momento el duelo del Play-In ante Pachuca, pero nada se resolvió.

Ese partido no pudo disputarlo por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que de igual manera estaba suspendido, pero apelaron que no era precisamente por la dura lesión que dejó en Mier y sobre todo que no era la primera vez que llegaba de esa manera, incluso en la siguiente semana se presentó con Paraguay y lanzó una falta igual de peligrosa que terminó expulsándolo.

¿Burla a Pumas y a Carraquilla?

Ante esto, hoy que Cruz Azul disputaría los Cuartos de Final ante Chivas en el Estadio Olímpico Universitario cuestionaron al presidente de La Máquina, Víctor Velázquez sobre cómo iba el tema de la inhabilitación del paraguayo, por lo que tuvo una polémica respuesta: “¿El caso de Carrasquilla? Ya está afuera Pumas ya qué le hacemos”.

El karma podría caerle pronto

Para muchos esto fue una burla por parte de Velázquez para recordar que ellos juegan Liguilla y los auriazules no, pero en estos momentos se lleva a cabo su duelo ante Chivas y las cosas van mejor para los rojiblancos. Sus palabras podrían quedar en el olvido, porque en ese caso, su equipo también podría quedar fuera este domingo.

