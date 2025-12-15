Toluca revirtió la serie contra Tigres UANL y se coronó bicampeón de la Liga MX. Luego de ganar 2-1 en los 90 minutos regulares, y de transitar sin inconvenientes toda la prórroga, los dirigidos por Antonio Mohamed se impusieron en la tanda de penales y registraron su duodécima estrella.
El bicampeonato de los Diablos Rojos sacudió la histórica tabla de máximos ganadores del futbol mexicano… y quizás por eso fue que seis clubes optaron por no felicitar, a través de las redes sociales, al flamante acreedor del título. A continuación, la lista de las instituciones que reconocieron su campaña:
- Puebla
- Club León
- Atlético de San Luis
- Atlas
- Necaxa
- Querétaro
- Santos Laguna
- Pachuca
- FC Juárez
- Chivas de Guadalajara
- Tigres UANL
Los 6 clubes que no felicitaron a Toluca por el bicampeonato:
- Mazatlán
- Pumas
- Xolos de Tijuana
- Rayados de Monterrey
- Club América
- Cruz Azul
En síntesis
- Toluca venció a Tigres en penales y logró el bicampeonato de la Liga MX.
- El técnico Antonio Mohamed guio al equipo a su duodécima estrella histórica.
- América, Cruz Azul y Pumas destacan entre los 6 clubes que no felicitaron al campeón.