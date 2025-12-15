Toluca revirtió la serie contra Tigres UANL y se coronó bicampeón de la Liga MX. Luego de ganar 2-1 en los 90 minutos regulares, y de transitar sin inconvenientes toda la prórroga, los dirigidos por Antonio Mohamed se impusieron en la tanda de penales y registraron su duodécima estrella.

Publicidad

Publicidad

El bicampeonato de los Diablos Rojos sacudió la histórica tabla de máximos ganadores del futbol mexicano… y quizás por eso fue que seis clubes optaron por no felicitar, a través de las redes sociales, al flamante acreedor del título. A continuación, la lista de las instituciones que reconocieron su campaña:

Puebla

Club León

Atlético de San Luis

Atlas

Necaxa

Querétaro

Santos Laguna

Pachuca

FC Juárez

Chivas de Guadalajara

Tigres UANL

Publicidad

Publicidad

Los 6 clubes que no felicitaron a Toluca por el bicampeonato:

Mazatlán

Pumas

Xolos de Tijuana

Rayados de Monterrey

Club América

Cruz Azul

En síntesis

Toluca venció a Tigres en penales y logró el bicampeonato de la Liga MX.

venció a Tigres en penales y logró el bicampeonato de la Liga MX. El técnico Antonio Mohamed guio al equipo a su duodécima estrella histórica.

guio al equipo a su duodécima estrella histórica. América, Cruz Azul y Pumas destacan entre los 6 clubes que no felicitaron al campeón.

Publicidad