Los 6 equipos de la Liga MX que no felicitaron a Toluca por su bicampeonato

Toluca ya igualó en títulos a Chivas: ahora buscará el tricampeonato en el Clausura 2026 para acercarse al Club América.

Por Tomas Vetere

Marcel Ruiz sostiene el trofeo de campeón: Toluca volvió a hacerlo
Marcel Ruiz sostiene el trofeo de campeón: Toluca volvió a hacerlo

Toluca revirtió la serie contra Tigres UANL y se coronó bicampeón de la Liga MX. Luego de ganar 2-1 en los 90 minutos regulares, y de transitar sin inconvenientes toda la prórroga, los dirigidos por Antonio Mohamed se impusieron en la tanda de penales y registraron su duodécima estrella.

El bicampeonato de los Diablos Rojos sacudió la histórica tabla de máximos ganadores del futbol mexicano… y quizás por eso fue que seis clubes optaron por no felicitar, a través de las redes sociales, al flamante acreedor del título. A continuación, la lista de las instituciones que reconocieron su campaña:

  • Puebla
  • Club León
  • Atlético de San Luis
  • Atlas
  • Necaxa
  • Querétaro
  • Santos Laguna
  • Pachuca
  • FC Juárez
  • Chivas de Guadalajara
  • Tigres UANL
Los 6 clubes que no felicitaron a Toluca por el bicampeonato:

  • Mazatlán
  • Pumas
  • Xolos de Tijuana
  • Rayados de Monterrey
  • Club América
  • Cruz Azul

En síntesis

  • Toluca venció a Tigres en penales y logró el bicampeonato de la Liga MX.
  • El técnico Antonio Mohamed guio al equipo a su duodécima estrella histórica.
  • América, Cruz Azul y Pumas destacan entre los 6 clubes que no felicitaron al campeón.
