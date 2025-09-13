Ignacio Pussetto se encuentra viviendo un muy mal presente en Independiente de Avellaneda, club al cual fue transferido desde Pumas UNAM en julio de este año. Este sábado, el delantero argentino recibió duras críticas por parte de la afición diabla tras la derrota por 1-0 ante Banfield en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la octava fecha del Torneo Clausura.

El futbolista de 29 años formó parte del equipo titular pero lejos estuvo de poder lucirse. A los 10 minutos del segundo tiempo, su entrenador Julio Vaccari, quien renunció al cargo tras el partido, decidió sustituirlo provocando que fuese despedido bajo una lluvia de abucheos por parte de la parcialidad local.

Tras el juego, las críticas contra el ex atacante universitario se hicieron visibles a través de las redes sociales. En dicho espacio, se pudieron leer comentarios tales como “no tiene ni pinta de futbolista”, “saquen a Pussetto, “¿cómo llegó a primera?” y “juega en puntitas de pie”.

Cabe destacar que el ex Udinese, Sampdoria y Watford fichó por Independiente en la misma operación por la cual Álvaro Angulo llegó a Pumas. Hasta el momento, el sudamericano ha disputado siete encuentros en el combinado escarlata (seis por el Torneo Clausura y uno por Copa Argentina) sin goles ni asistencias.

La racha negativa que atraviesa Independiente tras la salida de Álvaro Angulo

La salida de Álvaro Angulo significó un duro golpe para Independiente, que no volvió a ganar tras la partida del lateral izquierdo. Sobre un total de nueve partidos, el equipo bonaerense empató tres y perdió seis, quedando eliminado de la Copa Argentina en octavos de final y de la Copa Sudamericana en la misma instancia tras los incidentes que dieron la vuelta al mundo ante Universidad de Chile.

Durante su paso por el club, Angulo jugó 24 partidos y, pese a su posición en el campo de juego, anotó cinco goles. Uno de ellos sirvió para darle la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura ante Boca Juniors en La Bombonera mientras que también convirtió para el acceso a los octavos de final de la Copa Argentina.