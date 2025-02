Mientras la directiva de Pumas UNAM resuelve la situación de la dirección técnica, Rogelio Funes Mori lucha por convencer a Gustavo Lema de sumar algunos minutos más en la seguidilla de partidos que se aproxima. Los Universitarios tendrán un final de febrero e inicio de marzo con muchos juegos en la Liga MX y en la Concachampions, pero el delantero argentino aún no tiene garantizada ninguna titularidad para afrontar los mencionados compromisos.

De hecho, de acuerdo a la información que brindó Alberto García Aspe, el goleador histórico de Rayados de Monterrey estaría borrado por el actual estratega de los de CU: ”No va a jugar, así de claro está. El técnico no lo quería y no lo pudieron sacar (en el mercado de pases) para que llegara alguien más”.

”La responsabilidad es de los directivos que tuvieron que buscarle alternativas y acomodo a Rogelio Funes Mori, por más que tuviera contrato, para que llegara alguien que el entrenador quería”, agregó el exfutbolista en Caliente TV. A sus casi 34 años, el atacante surgido de River Plate no sabe qué será de su futuro.

¿Qué sigue para Pumas UNAM?

En lo inmediato, los Universitarios tendrán seis partidos en los próximos 20 días y luego descansarán por la típica ventana FIFA de marzo:

25 de febrero vs. Xolos (Jornada 9 de la Liga MX)

1 de marzo vs. Chivas (Jornada 10 de la Liga MX)

4 de marzo vs. Alajuelense (8vos de Final de Concachampions)

7 de marzo vs. Puebla (Jornada 11 de la Liga MX)

13 de marzo vs. Alajuelense (8vos de Final de Concachampions)

16 de marzo vs. Rayados (Jornada 12 de la Liga MX)

Directiva de Pumas UNAM se acerca al reemplazante de Gustavo Lema

La salida de Gustavo Lema en Pumas parece ser cuestión de tiempo (Imago 7)

A pesar de los resultados irregulares, Gustavo Lema sigue como entrenador de Pumas UNAM. Sin embargo, mientras el equipo está en Tijuana, la directiva está reuniéndose en el Pedregal para definir al reemplazante si las estadísticas no cambian a la brevedad: Efraín Juárez rechazó la propuesta y ahora el principal apuntado para llegar a CU es Jaime Lozano, un histórico de la institución.