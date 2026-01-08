Las alineaciones de Arsenal vs. Liverpool por la Jornada 21 de la Premier League 2025-26

Uno de los partidos más importantes del 2026 llega este jueves 8 de enero. Por la Jornada 21 de la Premier League se medirán Arsenal y Liverpool en Londres en un encuentro que puede terminar de definir cosas más que importantes de cara al futuro, por lo que ambos equipos pondrán dentro del campo de juego lo mejor que tienen a disposición para no dejar ningún detalle librado al azar.

En el caso de Arsenal, el empate 1-1 del Manchester City ante Brighton este miércoles en el que dejó dos puntos de oro en el camino, le abrieron la puerta a los Gunners a vencer a Liverpool y ampliar la ventaja en la cima del campeonato. En ese contexto, Mikel Arteta piensa en sostener la base del XI que le ha permitido llegar a esta situación, sin experimentar ni probar nada en un punto cúlmine de la temporada.

Para Liverpool, se trata de un partido que puede darle fin a tiempos de inestabilidad en los que el barco no termina de encontrar el rumbo. Una victoria significaría dar un golpe de poder en la mesa, por lo que Arne Slot tiene en claro con que tipo de figuras se disputa un partido de este calibre e importancia, en el que las figuras por las que se invirtieron millones de dólares deben demostrar estar a la altura de las circunstancias.

El inicio del encuentro está previsto para las 14:00hs del Centro de México, 15:00hs en Bogotá y 17:00hs en Buenos Aires. El Arsenal llega como el líder del torneo con 48 puntos, cinco por encima del escolta, Manchester City. Por su parte, Liverpool acumula 34 unidades y se mantiene cuarto, con la intención de sumar de a tres y acercarse al tridente (Aston Villa también tiene 43pts) que se ha escapado a poco más de la mitad de la temporada.

Alineación de Arsenal para recibir a Liverpool

David Raya

Jurrien Timber

William Saliba

Gabriel Magalhaes

Piero Hincapié

Declan Rice

Martín Zubimendi

Martin Odegaard

Bukayo Saka

Viktor Gyokeres

Leandro Trossard



DT: Mikel Arteta.

Alineación de Liverpool para visitar a Arsenal