Tigres no clasificó a la Liguilla por primera vez en 12 años, un dato que exhibe el mal semestre del equipo regiomontano.

Los futbolistas de Tigres ya están de vacaciones después del triunfo por 1-0 al América del sábado pasado gracias al golazo de Juan Brunetta. El torneo de los Felinos no fue el esperado dado que el club auriazul no se pudo meter en la Liguilla.

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Tigres no forma parte de la Fiesta Grande de la Liga MX por primera vez en 12 años, un hecho que exhibe el pésimo semestre que tuvo el conjunto regiomontano. De acuerdo a lo informado por Milenio, el plantel auriazul volverá a entrenarse el próximo 9 de diciembre.

Por lo tanto, los jugadores tendrán aproximadamente dos semanas y media de vacaciones antes de reincorporarse para comenzar la preparación de cara al Clausura 2027. No obstante, Tigres deberá resolver varios asuntos antes del inicio del nuevo torneo.

¿Cambios de cara al 2027?

Además de posibles salidas y llegadas de futbolistas, existe la incógnita de quién será el entrenador de Tigres. Víctor Manuel Vucetich no aseguró su continuidad y se sabe que el club regio ha querido fichar a Guillermo Barros Schelotto, actual técnico de Vélez Sarsfield.

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Víctor Vucetich no aseguró su continuidad como técnico de Tigres (Getty Images)

Asimismo, se espera que el presidente Carlos Emilio González deje su rol como mandamás y podría haber más modificaciones en la directiva. Tigres tuvo un buen primer semestre llegando a la final de la Concachampions, aunque no pudo derrotar a Toluca en la final.

Después de dicha final, el año de Tigres se fue colapsando tras la llegada de la nueva dirigencia, la salida de Guido Pizarro como entrenador y todo culminó de manera negativa al no clasificar a la Liguilla del Apertura 2026. El club deberá barajar y dar de nuevo de cara al 2027.

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En síntesis