El futbolista tico dejó un mensaje en sus redes sociales tras confirmarse la salida del entrenador que fue responsable de su llegada a Pumas.

Después de muchos días de rumores, finalmente Pumas UNAM hizo oficial la salida de Efraín Juárez del primer equipo. Pese a la gran temporada y el subcampeonato, no hubo acuerdo para la continuidad del entrenador y las partes decidieron ponerle punto final al ciclo.

Publicidad

Pumas confirma la salida de Efraín Juárez (@PumasMX)

La noticia golpeó fuerte a los aficionados universitarios que creían que era necesario seguir con el proyecto, especialmente porque el equipo venía de años muy complicados y Juárez logró devolver la ilusión. En poco tiempo consiguió que Pumas volviera a competir en los primeros planos y recuperara una identidad dentro del campo de juego.

Pero no solo los seguidores sintieron su salida. También fue un momento difícil para varios futbolistas que construyeron una gran relación con el entrenador durante su estadía en el club. Uno de ellos fue Keylor Navas, quien no tardó en expresarse públicamente.

Publicidad

El experimentado portero costarricense utilizó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras al técnico. “La verdad, no es lindo despedirse de un gran entrenador… Que Dios lo acompañe, míster!! Muchas gracias por haber entregado todo por el club de sus amores. Muchos éxitos, que seguro llegarán!”, escribió.

Juárez fue clave para la llegada de Keylor al equipo universitario el año pasado y desde entonces construyeron una gran relación. El ex Real Madrid fue una pieza fundamental durante esta etapa, además de convertirse en uno de los líderes y capitanes del plantel.

Publicidad

José Juan Macías también se despidió de Efraín

“Gracias por confiar en mí en el momento más complicado de mi carrera, que vengan muchos más éxitos y que Dios te bendiga junto a tu CT”, escribió el atacante en su cuenta de Instagram, sumándose a los mensajes de despedida para Efraín Juárez tras su salida de Pumas.

En sintesis

El entrenador Efraín Juárez dejó oficialmente la dirección técnica de Pumas UNAM tras ser subcampeón.

dejó oficialmente la dirección técnica de Pumas UNAM tras ser subcampeón. El portero Keylor Navas dedicó un emotivo mensaje de despedida al técnico en redes sociales.

dedicó un emotivo mensaje de despedida al técnico en redes sociales. El delantero José Juan Macías agradeció al estratega por confiar en él en su carrera.