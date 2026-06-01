Keylor Navas, Brian Rodríguez y más: Los nominados a mejor jugador del Clausura 2026

Chivas es el equipo con más futbolistas nominados para mejor jugador del Clausura 2026, seguido de Cruz Azul con 4 nombres.

Todo el mundo ya está esperando el inicio del Mundial 2026 y el debut de la Selección Mexicana del próximo 11 de junio ante Sudáfrica. Sin embargo, otros todavía están sacando las conclusiones de la temporada, como es el caso de la Liga MX.

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Solo transcurrió una semana del segundo partido entre Pumas y Cruz Azul que terminó coronando a La Máquina. Unos días después, la Liga MX abrió la encuesta a todos los aficionados para que voten al mejor futbolista del Clausura 2026.

La lista de nominados

Los nominados son Keylor Navas, Brian Rodríguez, Charly Rodríguez, Jordan Carrillo, Juan Brunetta, Joao Pedro, Armando González, Willer Ditta, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Richard Ledezma, Carlos Rotondi, Diego Barbosa, Raúl Rangel, André Pierre-Gignac, Víctor Guzmán, Erik Lira, Robert Kenedy y Robert Morales.

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Chivas es el equipo con más futbolistas nominados con 5. El Rebaño tuvo una gran etapa regular, pero luego no pudo rendir de la misma manera en la Liguilla por los convocados a la Selección Mexicana. Cruz Azul, por su parte, cuenta con 4 jugadores para votar.

Pumas tiene 3 futbolistas nominados, Pachuca y Tigres ambos con 2 jugadores y finalmente tanto América, Toluca y Atlético San Luis cuentan con un nombre para que los aficionados voten para el premio a mejor jugador del Clausura 2026.

Parece difícil que el mejor futbolista no salga del equipo campeón y por lo tanto Charly Rodríguez o Rodolfo Rotondi son candidatos. No obstante, Keylor Navas, Armando González o incluso Joao Pedro como campeón de goleo tienen argumentos para obtener el galardón.

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En síntesis