Por qué Keylor Navas no reportó con Pumas

Las cosas en Pumas no están de la mejor manera después de la salida de Efraín Juárez. El estratega era parte fundamental del proceso en el equipo, pero lo dejaron ir. Después anunciaron la baja de Jordan Carrillo y su llegada a Chivas, por lo que ahora hubo otra situación que encendió las alarmas con la ausencia de Keylor Navas.

Publicidad

Luego de la salida del técnico, se corrió el rumor de que el portero no estaba contento con esa decisión y que también quería salir. Pero hay que recordar que recientemente había sido renovado por la plantilla universitaria, por lo que esa opción no se daría, además de que el tico se mostraba bien con la afición y con el club.

Pero fue este martes cuando nueva información surgió y es que de cara a la pretemporada del Apertura 2026, los jugadores de Pumas ya reportaron en Pedregal para que se les hicieran los exámenes físicos y médicos, sin embargo, uno de los que no se hizo presente en el equipo fue precisamente Keylor Navas, preocupando a todos.

¿Keylor Navas se va de Pumas?

Ante ello, el periodista Brian Sales dio a conocer que el portero habría solicitado un permiso especial, por lo que no reportó ahora, pero lo hará el próximo domingo 28 de junio. De esta manera, estará listo para que el lunes 29, el equipo haga el viaje con rumbo a la playa de Cancún para poder iniciar la pretemporada y prepararse para el torneo.

Publicidad

La seguridad se mantiene de que estará en el equipo para el próximo torneo, pero hay quienes no confían en que se mantenga en la plantilla por todo lo que sucedió. Además, con cuestiones anteriores donde se ha hablado de permisos especiales ha habido jugadores que arreglan su situación con otros clubes, por lo que aún con la información hay incertidumbre.

En síntesis