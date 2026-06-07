Se dio por finalizado el ciclo del entrenador Efraín Juárez en Pumas UNAM de manera sorpresiva y esto generó un impacto en el mundo auriazul. Con esta noticia, las bases de la plantilla del conjunto capitalino también podrían sufrir modificaciones con la partida de su estratega.

Publicidad

En las últimas horas, la periodista Karla Vanessa García informó para Marca que su guardameta, la estrella de Costa Rica, Keylor Navas podría salir de la institución albiazul luego de la repentina salida del director técnico del equipo pese a haber extendido su vínculo con el club.

Así inició: “Pumas parece que se desarma de a poco y es que Keylor Navas dejó en duda su continuidad con el conjunto universitario después de haber perdido la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul. El portero costarricense parece que no está seguro de su continuidad con el conjunto azul y oro“.

Y continuó: “En una entrevista dijo algo más o menos así ‘La afición me ha tratado bien, el club también, pero el futuro solo Dios lo sabe’. Y vaya que deja todo al aire, a pesar de que, ojo, Keylor Navas ya había hecho su renovación de contrato hasta junio de 2027“.

Publicidad

Además, agregó: “Se hablaba que lo quería la MLS, que lo quería de nuevo Europa. Bueno, pues renovó con Universidad, pero ahora este golpe parece durísimo, porque si a eso le sumamos que parece que Efraín Juárez ya está pensando en agarrar sus cosas e irse a dirigir a Europa, pues a lo mejor una de esas Keylor dice, no tiene sentido que me quede. No lo sabemos, pero la realidad y la interrogante está en el aire“.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Keylor Navas en Pumas UNAM?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el arquero costarricense de 39 años fue parte de 40 compromisos en el último curso, siendo titular en todos. Recibió 50 goles pero mantuvo la valla en cero en 13 oportunidades, con importantes intervenciones para su equipo.

En síntesis

Junio de 2027: Keylor Navas renovó su contrato con Pumas hasta esta fecha.

Keylor Navas renovó su contrato con Pumas hasta esta fecha. Clausura 2026: Keylor Navas perdió la final de este torneo ante Cruz Azul.

Keylor Navas perdió la final de este torneo ante Cruz Azul. MLS y Europa: Estas ligas mostraron interés en Keylor Navas previo a su renovación.