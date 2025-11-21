El plantel de Pumas UNAM ya inició sus vacaciones luego de lo que fue la eliminación en el Apertura 2025. El equipo auriazul perdió este jueves por 3-1 frente a Pachuca por el Play-In y ahora es momento de que la directiva y Efraín Juárez empiecen a planear el 2026.

Publicidad

Publicidad

Excepto que desde el interior de Pumas se esté planeando otra cosa, todo indica que Efraín Juárez seguiría en el club felino. Luego de la eliminación, el entrenador expresó sus ganas de continuar y manifestó que tendrá reuniones con la directiva para analizar el año y proyectar de cara al 2026.

Pumas no sale campeón desde el Clausura 2011 y Efraín Juárez quiere ser el entrenador que le quite la sequía al club. Por este motivo, y al igual que el mercado pasado, se espera que sea una ventana en la que se produzcan varios movimientos en el plantel. Y algunos futbolistas podrían dejar la institución.

Efraín Juárez seguiría en Pumas (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Los futbolistas que podrían no seguir en Pumas

Jose Juan Macías: Llegó como un refuerzo con poca expectativa y el delantero sorprendió con goles y buenos rendimientos. Pero volvió a lesionarse gravemente y, de acuerdo a lo reportado, Pumas y el jugador rescindirían el contrato .

. Ulises Rivas: Llegó a Pumas en enero de 2023 y el centrocampista fue perdiendo terreno en el club. De hecho el jugador no fue convocado en los últimos tres partidos y apunta a que no seguirá en el club en el año próximo.

ver también Efraín Juárez habló de su futuro tras la eliminación de Pumas en el Play-In: “Hay que evaluar”

Rodrigo López: En Pumas desde agosto de 2023, el mediocampista fue uno de los jugadores que menos minutos sumó en el Apertura 2025 de la mano de Efraín Juárez, por lo que podría ser uno de los futbolistas a prescindir.

de la mano de Efraín Juárez, por lo que podría ser uno de los futbolistas a prescindir. Leo Suárez: El argentino no jugó el torneo con Pumas por estar cedido a préstamo en Estudiantes de La Plata , pero ahora el futbolista de 29 años debe retornar y lo lógico sería que no siga en el club.

, pero ahora el futbolista de 29 años debe retornar y lo lógico sería que no siga en el club. Nicolás Freire: Es un caso similar al de Leo Suárez. El defensa estuvo a préstamo en Independiente de Avellaneda y logró tener cierta continuidad en el equipo argentino. Ahora debe retornar a Pumas y es probable que no continúe.

En síntesis

Pumas fue eliminado del Apertura 2025 al perder 3-1 contra Pachuca en el Play-In.

El delantero José Juan Macías podría rescindir su contrato con Pumas tras sufrir una nueva lesión grave.

Futbolistas como Nicolás Freire y Leo Suárez deben volver de préstamos, pero no seguirían en Pumas en 2026.

Publicidad