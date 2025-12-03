Es tendencia:
La influencia de Keylor Navas pone a James Rodríguez muy cerca de Pumas UNAM

El colombiano está en negociaciones avanzadas con el club universitario y un futbolista está siendo clave para que se pueda dar el fichaje.

Por Ramiro Canessa

James Rodríguez firmaría con Pumas UNAM.
© Getty ImagesJames Rodríguez firmaría con Pumas UNAM.

James Rodríguez queda con el pase en su poder a fines de diciembre y ya se confirmó que no seguirá en el Club León, club mexicano que hizo todo lo posible para ficharlo a principios de este año pensando en el Mundial de Clubes que luego no disputaron.

James Rodríguez jugando para León en 2025 (Getty Images)

James Rodríguez jugando para León en 2025 (Getty Images)

El futbolista tuvo un buen paso por la institución pero no se cumplieron los resultados deportivos y es por ese motivo que terminó tomando la decisión de no renovar su contrato con La Fiera. Además, el club se sacó un gran peso desde lo económico.

Mientras tanto, el mediocampista fue analizando opciones para su futuro y fue vinculado tanto con equipos mexicanos como también con estadounidenses, que tenían intenciones de contar con sus servicios a partir del próximo año.

De acuerdo a la información que brindó el periodista Paco Montes, el ex Real Madrid está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Pumas ya que quiere seguir en México y mantener ritmo pensando en el Mundial 2026. Un equipo colombiano también lo quiso pero no llegaron a un acuerdo.

El futbolista que es clave para su llegada

La fuente citada anteriormente reveló que James tiene intenciones de volver a compartir equipo con Keylor Navas, arquero costarricense que es uno de los líderes del club universitario en la actualidad y que está siendo clave para el fichaje del mediocampista colombiano.

En síntesis

  • James Rodríguez queda libre en diciembre y no continuará en el Club León (México).
  • El periodista Paco Montes afirmó que el ex Real Madrid está cerca de ser refuerzo de Pumas.
  • Keylor Navas, arquero costarricense, es clave para el posible fichaje de James por el club universitario.
