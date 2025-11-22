Pumas UNAM no sale campeón de la Liga MX desde el Clausura 2011. Es decir que, una vez que comience el próximo torneo, el club auriazul llevará 15 años sin coronarse. Es un tiempo muy prolongado de sequía para uno de los clubes más históricos de México.

Efraín Juárez llegó en marzo pasado con el objetivo de armar un Pumas competitivo que pueda luchar por el título, pero hasta el momento no lo ha logrado. El entrenador seguirá en el club para el Clausura 2026 a pesar de la eliminación en el Play-In y ya se empieza a planificar el año próximo.

Si bien Pumas incorporó jugadores de jerarquía en el mercado veraniego, el club todavía debe sumar más calidad y variantes. En este sentido, César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, aseguró que el equipo buscará reforzarse con un 9 y un extremo.

Pumas perdió con Pachuca en el Play-In (Getty Images)

La directiva y Efraín Juárez intentaron fichar a un delantero centro hasta último momento en el mercado pasado, pero no lo lograron. De hecho, Pumas tenía conversaciones avanzadas con Anthony Martial hasta que Rayados le arrebató al 9 francés.

¿Mexicanos o extranjeros?

Según lo revelado por el periodista, Pumas buscará ocupar esas dos posiciones con dos extranjeros. El club auriazul tiene dos cupos vacíos de No Formado en México tras la salida de Aaron Ramsey y de Piero Quispe a préstamo, aunque de momento no brindó nombres de posibles fichajes.

Pumas tuvo problemas sobre todo en el 9 durante el Apertura 2025. Luego de la lesión de Guillermo Martínez apareció José Juan Macías y rindió a buen nivel, hasta que también se lesionó de gravedad. Efraín Juárez terminó jugando sin un delantero centro frente a Pachuca en el Play-In debido a la falta de opciones.

En cuanto al extremo, y si bien el club fichó a Alan Medina, Pumas todavía no pudo reemplazar a César Huerta con un jugador de la misma jerarquía en esta posición. Y es lo que intentará hacer la directiva en el mercado invernal para cumplir con las necesidades de Efraín Juárez.

