Terminó el Apertura 2025 de la Liga MX y Toluca resultó ser el campeón por penales ante Tigres UANL. Un equipo que se quedó en las orillas del título fueron los Felinos, que cayeron en la definición ante los Diablos Rojos. Para ir por la ansiada estrella, el club regiomontano tiene en la mira una figura.

Publicidad

Publicidad

Se trata del reciente campeón del Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina, Edwuin Cetré. El colombiano de 27 años fue nombrado por la liga como el Mejor Jugador, siendo clave en las etapas de playoffs del torneo que coronó a Estudiantes de La Plata.

Tweet placeholder

Acorde a la información del periodista Manuel Elicabe, Tigres UANL quiere contar con los servicios del ex jugador de Indendiente Medellín. Cabe recordar que el futbolista es un hábil extremo por izquierda, con desborde y mucha rapidez en el uno contra uno.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, el periodista Edu Torres agregó que el valor de la transferencia estaría tasada en 3 millones de euros, por lo que los Auriazules estudian de verdad poder hacer ese esfuerzo económico para poder sumar una pieza que puede guiarlos al título.

¿Cómo fue el año de Edwuin Cetré en Estudiantes de La Plata?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el atacante oriundo de Colombia participó de 41 partidos, en los que fue titular en 17 de ellos. Marcó 6 goles y realizó 5 asistencias, siendo un líder en el ataque de la institución argentina en este 2025.

ver también El jugador de Tigres UANL que quiere irse para no perderse el Mundial 2026: ya habló con la directiva

En síntesis

Tigres UANL busca fichar al colombiano Edwuin Cetré tras perder la final del Apertura 2025.

busca fichar al colombiano tras perder la final del Apertura 2025. El extremo de Estudiantes de La Plata fue nombrado Mejor Jugador de la liga argentina.

fue nombrado de la liga argentina. La transferencia del futbolista de 27 años está tasada en 3 millones de euros.

Publicidad