Pumas UNAM alcanzó el Play-In del Apertura 2025 con lo justo, luego de vencer a Cruz Azul en la última fecha y aferrarse al último boleto disponible. El equipo de la UNAM sabe que su sueño de entrar a la Liguilla depende de superar primero a Pachuca en el Estadio Hidalgo este jueves a las 19:00 horas, y posteriormente ganar un segundo partido de eliminación directa.

Sin embargo, antes de afrontar este desafío, los universitarios podrían encontrarse con un golpe inesperado para sus aspiraciones ya que podrían perder a uno de sus mejores jugadores.

¿Keylor Navas baja ante Pachuca?

En las horas previas al duelo ante los Tuzos, comenzó a circular la versión de que Keylor Navas podría no estar disponible para defender la portería auriazul. De acuerdo con información de Mediotiempo, la presencia del guardameta tico se resolverá prácticamente sobre la hora, ya que el cuerpo técnico espera evaluar su estado físico antes de tomar una decisión definitiva que podría modificar por completo el planteamiento del equipo.

Keylor Navas jugando en Pumas (Getty Images)

La situación de Navas se complica debido al calendario apretado que enfrenta. En julio de 2025, la FIFA dio a conocer una serie de acuerdos con distintas agrupaciones de futbolistas, en los que se incluía la recomendación de garantizar un descanso mínimo de 72 horas entre partidos oficiales. Aunque no se trata de una regla estricta, sí funciona como una guía para evitar sobrecargas y lesiones en competencias de alto rendimiento.

Keylor llegará al duelo del Play-In con muy poco margen de recuperación. El arquero disputa este martes 18 de noviembre un partido de alta exigencia en las eliminatorias mundialistas de Concacaf, donde Costa Rica se enfrenta a Honduras en un choque crucial.

Una vez finalizado ese compromiso, el portero regresará a México para reintegrarse a Pumas el miércoles 19, prácticamente sin tiempo para un descanso adecuado tras un viaje internacional.

En síntesis