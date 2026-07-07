Los 'Universitarios' trabajan en un par de llegadas que le darán un salto de calidad a la plantilla. Los detalles.

Luego de abrochar a Sebastián Córdoba y Chicote Calderón, la directiva de Pumas UNAM acelera negociaciones por nuevos refuerzos. El inicio del campeonato está a la vuelta de la esquina y la plantilla auriazul todavía está lejos de quedar completa. En los próximos días, la institución espera caras poder dar buenas noticias a los aficionados.

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En CU son conscientes que las primeras altas no han sido ese tipo de incorporaciones de la llamada “jerarquía”, que se ponen la camiseta y llegan para ser titulares de inmediato. Por ello, la planificación ahora se dirige a nuevos fichajes de mayor calidad, que puedan perfeccionar y brindar mejores variantes a lo que Pumas hoy tiene en el equipo.

Dentro de su informe para Vamos Show, el periodista argentino César Luis Merlo se refirió al mercado de verano de los ‘Universitarios’ y brindó nuevos detalles de la situación. Según el corresponsal, el club tiene “bajo siete llaves” dos nombres que pueden cerrarse próximamente y que podrían salir a la luz en cuestión de pocos días para que el fanático esté al tanto.

Pumas quiere cumplir con los deseos de Solari [Foto: Getty]

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El reportero, con fuentes dentro del cuadro auriazul, aseguró que, si bien no descubrió aún de quiénes puntualmente se trata, serían un extremo extranjero y un defensa mexicano. Entre las dos posiciones, Pumas UNAM consideró que el esfuerzo debía hacerse especialmente en el delantero y por ello será el que ocupará la plaza de No Formado en México.

Esto no quiere decir que los de CU se retirarán del mercado con esas contrataciones, sino que “son prioridad” para las autoridades y para el departamento de futbol. Una vez que se puedan traer ese par de refuerzos, se analizarán las posibilidades y el mercado, para intentar seguir satisfaciendo las necesidades del nuevo cuerpo técnico.

Pumas UNAM avanza en la renovación del ‘Memote’ Martínez:

Dentro de los datos con los que el especialista en fichajes logró dar, César Merlo mencionó que se han reanudado las conversaciones para extender y mejorar el contrato de Guillermo Martínez. El vínculo del ‘Memo’ vence a fin de año, y no solo buscan que no quede libre sino que quieren que continúe en Ciudad Universitaria. Ahora que acabó la participación de México en el Mundial, está todo dado para negociar nuevamente y llegar al acuerdo que no se alcanzó en la previa.