Pumas recupera a 2 jugadores para la Leagues Cup

Pumas no ha podido tener su equipo completo desde que inició el torneo Apertura 2026, ya sea por temas de altas y bajas, hasta por las lesiones. Sin embargo, parece ser que esa situación ya llegó a su fin y estaría recuperando a Keylor Navas y a Adalberto Carrasquilla para su debut en la Leagues Cup ante el Charlotte FC.

Publicidad

Hay que recordar que la próxima semana se empieza esta competencia ante los clubes de la MLS, por lo que Pumas, aún tendrá que disputar este viernes su partido de la Jornada 3 de la Liga MX ante el FC Juárez. Con ello, pondrá pausa a este torneo, para presentarse de manera inmediata a este partido internacional con piezas importantes.

¿Cuál es la situación de Navas y Carrasquilla?

De acuerdo con la información de Brian Sales, luego de que se diera la baja del portero para el partido del All-Star Game, se notificó que había sentido una molestia en la rodilla, después de su último partido ante Toluca, pero esta fuente, confirma que ya estaría listo para el duelo ante los Bravos y desde luego para la Leagues Cup.

Por otra parte, confirma que aunque depende de lo que decida el cuerpo técnico de Esteban Solari, Adalberto Carrasquilla podría ver sus primeros minutos después de la lesión que sufrió en la Final del Clausura 2026. Lo que aseguró que ambos pese a estar en condiciones para este viernes en la fecha 3, es más probable que los guarden para el juego ante el Charlotte.

Publicidad

El debut del conjunto de Pumas en la Leagues Cup 2026, será precisamente el próximo martes 4 de agosto a las 18:00 horas del centro de México. La única manera en la que se podrá ver en nuestro país este partido, será mediante la contratación en Apple TV, aunque algunos partidos estarán simultáneos en Azteca Deportes y ViX Premium.

En síntesis