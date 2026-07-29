Tardó en llegar pero ya viste oficialmente los colores de la institución Oscar Perea, el primer refuerzo del Club América para este segundo semestre de la temporada. El joven y desequilibrante extremo colombiano llega para refrescar la ofensiva azulcrema, y con el objetivo de brillar en México para relanzar su carrera y volver a Europa.

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El anuncio del flamante fichaje no tranquilizó completamente a la afición de las ‘Águilas’, aunque sí calmó un poco las aguas y bajó la impaciencia que lógicamente reinaba. Ahora bien, la institución no se quedará de brazos cruzados y traerá más jugadores para acompañar a Oscar Perea y fortalecer al proyecto de Guillermo Almada.

En este sentido, luego del arribo de la primer cara nueva a Coapa en las últimas horas, la directiva adelantó que serán cinco fichajes en total que harán en este mercado de verano. Así se lo confirmaron a Gustavo Mendoza, periodista de FOX Sports, en una plática en torno a la presente ventana de transferencias, donde venían moviéndose con lentitud.

Las autoridades del club prometen refuerzos [Foto: América]

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Bajo tal escenario, la intención de los encargados del futbol profesional sería realizar una incorporación por línea; esto es, incluyendo otro delantero además de a Oscar Perea. El Club América negociará a contrarreloj para intentar cumplir con la planificación y de tal manera poder contratar a un portero, a un defensor, a un mediocentro y a un atacante.

Luego de un inicio irregular en el Apertura 2026, con una victoria y un empate pero actuaciones con sabor a poco, se acelerarán las gestiones pertinentes por los refuerzos. Según la fuente en cuestión, se espera que por lo menos dos lleguen esta semana, y el resto la semana siguiente, entre la tercera jornada de la Liga MX y el debut en Leagues Cup.

Dentro de las operaciones en las que se sumergirán las autoridades en estos días por venir, irían a fondo nuevamente por Luis Chávez, a quien consideran esencial para pelear los títulos. En el Club América contemplan que necesitan volver a sacudir el mercado con nombres importantes y empezar a recuperar la confianza reciente perdida de sus fanáticos.