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Directiva del Club América revela cuántos fichajes harán para acompañar a Oscar Perea

Las 'Águilas' traerán más refuerzos y adelantan cuándo podrían comenzar a llegarle a Guillermo Almad.

Emilio Azcárraga sacará la billetera por el Ame.
© GettyEmilio Azcárraga sacará la billetera por el Ame.

Tardó en llegar pero ya viste oficialmente los colores de la institución Oscar Perea, el primer refuerzo del Club América para este segundo semestre de la temporada. El joven y desequilibrante extremo colombiano llega para refrescar la ofensiva azulcrema, y con el objetivo de brillar en México para relanzar su carrera y volver a Europa.

El anuncio del flamante fichaje no tranquilizó completamente a la afición de las ‘Águilas’, aunque sí calmó un poco las aguas y bajó la impaciencia que lógicamente reinaba. Ahora bien, la institución no se quedará de brazos cruzados y traerá más jugadores para acompañar a Oscar Perea y fortalecer al proyecto de Guillermo Almada.

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En este sentido, luego del arribo de la primer cara nueva a Coapa en las últimas horas, la directiva adelantó que serán cinco fichajes en total que harán en este mercado de verano. Así se lo confirmaron a Gustavo Mendoza, periodista de FOX Sports, en una plática en torno a la presente ventana de transferencias, donde venían moviéndose con lentitud.

Las autoridades del club prometen refuerzos [Foto: América]

Las autoridades del club prometen refuerzos [Foto: América]

Bajo tal escenario, la intención de los encargados del futbol profesional sería realizar una incorporación por línea; esto es, incluyendo otro delantero además de a Oscar Perea. El Club América negociará a contrarreloj para intentar cumplir con la planificación y de tal manera poder contratar a un portero, a un defensor, a un mediocentro y a un atacante.

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Luego de un inicio irregular en el Apertura 2026, con una victoria y un empate pero actuaciones con sabor a poco, se acelerarán las gestiones pertinentes por los refuerzos. Según la fuente en cuestión, se espera que por lo menos dos lleguen esta semana, y el resto la semana siguiente, entre la tercera jornada de la Liga MX y el debut en Leagues Cup.

Dentro de las operaciones en las que se sumergirán las autoridades en estos días por venir, irían a fondo nuevamente por Luis Chávez, a quien consideran esencial para pelear los títulos. En el Club América contemplan que necesitan volver a sacudir el mercado con nombres importantes y empezar a recuperar la confianza reciente perdida de sus fanáticos.

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Martín Zajic
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