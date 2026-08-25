Mientras Keylor Navas gana 2,5 millones, el salario que percibiría Chino Huerta en Pumas

El equipo universitario está muy cerca de dar el golpe en el mercado de pases con el regreso del extremo mexicano.

Pumas UNAM no está pasando por su mejor presente futbolístico en esta temporada. Desde la llegada de Esteban Solari, los resultados del equipo universitario han sido muy irregulares y la afición empieza a impacientarse. El conjunto auriazul todavía no encuentra la regularidad necesaria y necesita reaccionar cuanto antes si quiere volver a meterse en la pelea.

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Tras el empate 1-1 ante Necaxa en CU, el entrenador argentino reveló que estaban en la búsqueda de un fichaje que les dé un salto de calidad para poder salir adelante y pelear por el título de Liga en el futbol mexicano. La intención de Pumas es sumar una pieza que pueda marcar diferencias y darle otro peso al plantel.

En el día de ayer se reveló que Pumas tiene negociaciones avanzadas para repatriar a César “Chino” Huerta, quien no tiene lugar en el Anderlecht de Bélgica y regresaría a México en busca de los minutos que no está teniendo en Europa. El extremo mexicano conoce muy bien al club y podría convertirse nuevamente en una de las principales figuras del equipo universitario.

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Lo cierto es que Pumas no fue el único interesado en el atacante. América, Cruz Azul y Toluca también querían quedarse con el Chino Huerta, pero el futbolista habría optado por regresar al club en donde fue feliz antes de partir rumbo a Europa.

El salario del Chino Huerta vs. el de Keylor Navas

Y acá aparece un dato más que interesante: el salario que podría percibir Huerta en su regreso a México. Según TV Azteca, Keylor Navas gana 2,5 millones de dólares por temporada en Pumas, mientras que, de acuerdo con Capology, el Chino Huerta percibe actualmente alrededor de 3,8 millones de dólares por temporada en Bélgica.

Pumas seguramente no pueda pagarle a Huerta el mismo salario que recibe actualmente en el Anderlecht, pero podría intentar acercarse o incluso igualar lo que gana el arquero con pasado en el Real Madrid.

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