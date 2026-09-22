Keylor Navas quedó fuera de la convocatoria de Fernando Batista y, horas después de las declaraciones del entrenador, publicó una llamativa encuesta en sus redes sociales.

Keylor Navas es uno de los arqueros históricos de Costa Rica por todo lo que ha representado para su país durante los últimos años. El guardameta ha sido una pieza fundamental de la selección tica y siempre defendió el arco nacional en los momentos más importantes.

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Si bien el portero de Pumas se encuentra en la etapa final de su carrera, nunca dejó de estar disponible para representar a Costa Rica y su nivel continúa siendo destacado. De hecho, el propio Fernando Batista había reconocido semanas atrás la importancia de Navas y todo lo que ha significado para el fútbol costarricense.

Sin embargo, Keylor quedó fuera de la primera lista de convocados del entrenador argentino para los compromisos de la Fecha FIFA. Batista decidió apostar por Patrick Sequeira, Abraham Madriz y Bayron Mora para esta nueva etapa de la selección.

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La ausencia del histórico arquero generó todavía más repercusión después de las explicaciones que entregó Batista sobre la comunicación que intentó mantener con el futbolista. Horas más tarde, Navas apareció en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente llamó la atención y que fue interpretado como una posible respuesta al entrenador.

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El mensaje de Keylor Navas que llamó la atención

Keylor Navas apareció en sus historias de Instagram con una publicación que generó repercusión entre los aficionados. El arquero no mencionó directamente al entrenador ni hizo referencia explícita a su ausencia de la convocatoria, pero el momento en que publicó el mensaje hizo que rápidamente fuera relacionado con las palabras del seleccionador.

Navas planteó una encuesta con la pregunta: “Si usted tiene algo importante que decir…” y presentó dos posibles respuestas: “Llama directamente” y “Manda un mensaje”, escribió Keylor en sus redes sociales y encendió la polémica.

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¿Qué había dicho Fernando Batista sobre Keylor Navas?

Fernando Batista contó que ya había hablado por teléfono con Keylor Navas y que, durante una visita a México, también buscó tener un nuevo contacto con el arquero. Sin embargo, explicó que luego decidió escribirle directamente, aunque no obtuvo respuesta.

“Hemos hablado una vez por teléfono, después yo estuve en México quise acercarme a él para poder hablar. Él no ha hablado conmigo, no pudo contestarme el mensaje que yo le mandé”, fue lo que reveló el DT argentino sobre el portero.

En sintesis

Keylor Navas quedó fuera de la lista de Costa Rica para la Fecha FIFA.

de la lista de Costa Rica para la Fecha FIFA. Fernando Batista convocó a Patrick Sequeira, Abraham Madriz y Bayron Mora como porteros.

a Patrick Sequeira, Abraham Madriz y Bayron Mora como porteros. Keylor Navas respondió en Instagram tras no contestar los mensajes del entrenador Batista.