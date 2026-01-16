Pumas hasta el momento confirmó a cinco refuerzos: Juninho Vieira, César Garza, Tony Leone, Jordan Carrillo y Robert Morales. Cuando todo parecía indicar que el club auriazul ya se había retirado del mercado, podría haber novedades en los próximos días.

De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, existe la posibilidad de que José Caicedo se vaya de Pumas. El comunicador reveló que todavía no hubo ofertas concretas pero sí muchos sondeos por el colombiano.

¿Dónde se podría ir José Caicedo?

El periodista argentino indicó que el destino más probable de José Caicedo sería Brasil. En caso de que el centrocampista se marche del equipo de Efraín Juárez, la intención de Pumas sería la de incorporar a un contención extranjero para reemplazarlo.

José Caicedo es uno de los futbolistas más cuestionados por los aficionados de Pumas, por lo que su salida sería bien recibida en su mayoría en este sentido. De hecho, el colombiano fue abucheado en CU en el debut en el Clausura 2026 cuando ingresó en la segunda mitad y luego fue uno de los responsables del gol del empate de Querétaro.

Los refuerzos de Pumas en el mercado (@PumasMX)

Esta acción lo llevó a recibir muchas críticas en redes sociales, al punto de que José Caicedo decidió cerrar su cuenta de Instagram. Según Transfermarkt, el centrocampista tiene un valor aproximado de 4 millones de euros y Brasil podría ser su destino.

Todavía le quedan algunas semanas al mercado en el continente y lo normal sería que la directiva de Pumas ya esté barajando opciones en caso de que la venta de José Caicedo se haga factible. Mientras tanto, los Felinos se preparan para recibir en CU el próximo domingo a Club León por la tercera jornada de la Liga MX.

En síntesis