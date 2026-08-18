Tras observar los primeros juegos de este segundo semestre del año, la afición de Pumas UNAM se volvió enfática en la urgencia de más fichajes que brinden un salto de calidad. No solo los resultados del club no han acompañado, sino que el equipo no ha mostrado buenas actuaciones que ilusionen con una temporada de pelear títulos.

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Es una realidad que la directiva todavía está activa buscando refuerzos; sin embargo, con la mayoría de las ligas empezadas se ha vuelto difícil cerrar incorporaciones. Actualmente, la institución está detrás de ‘oportunidades de mercado’ que ingresen dentro del presupuesto que posee Pumas, sin plazas de NFM disponibles.

En esas carpetas que se han puesto sobre la mesa, un nombre es el que más consenso trae internamente e invita a soñar a todos en los pasillos de Ciudad Universitaria. El club ha iniciado pláticas formales por Heriberto Jurado, extremo izquierdo de 21 años, que no necesitaría cupo de extranjero en caso de llegar a Pumas UNAM.

Jurado podría volver a México tras su paso por Necaxa [Foto: Getty]

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Kery News, fuente que destapó la información y ha acertado varios fichajes en este mercado, reveló que el conjunto auriazul ha comenzado oficialmente la operación Jurado. Los ‘Felinos’ le consultaron condiciones al Cercle Brujas (precio, forma de pago, cláusulas) y ahora analizarán la viabilidad en base a los recursos económicos que tienen.

De acuerdo al reporte del periodista, en el Club Universidad Nacional llevan varios días conversando con sus pares del equipo de Bélgica, dueño de la ficha de Heriberto Jurado. El cuerpo técnico de Esteban Solari ha dado el visto bueno para traer el mexicano, y lo que sigue depende de la ingeniería que disponga la directiva de Pumas.

Aunque en un primer momento se había mencionado que sería el llegado Israel Luna, Jurado sería el apuntado para reemplazar a Sebastián Córdova, con rotura de ligamentos. El ex Pachuca fue fichado para sumar una variante más al entrenador, pero no fue específicamente contratado por la lesión del mencionado mediocampista.

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Si bien durante la pretemporada tuvo algunos minutos que daban a pensar que ahora sí podría consolidarse en el Cercle Brujas, lleva cuatro partidos al hilo sin minutos en Europa. Distintas circunstancias le habían impedido tener continuidad en Bélgica en su año y medio allí, y hasta el día de hoy no ha podido adaptarse al Viejo Continente.

Ante tal situación, regresar al futbol mexicano no es una opción que descarta Heriberto Jurado, quien a su edad ya desea jugar con mayor regularidad de la que ha tenido. Si Pumas UNAM logra alcanzar un acuerdo económico con Cercle Brujas, el atacante mexicano podría retornar a la Liga MX en este mercado de fichajes de verano.

En esta ventana de transferencias, no obstante, Pumas no ha sido el único club mexicano que ha buscado al futbolista. Según indicó Kery News, Tigres había avanzado por él pero todo se frenó cuando se quedó sin DT y todavía no han reanudado las negociaciones. Sería la oportunidad ideal para que los ‘Universitarios’ se hagan con su fichaje.