Tigres Femenil no ha sido el equipo que figuraba con títulos nacionales e internacionales, mucho de ello se debe a los cambios en la plantilla, las bajas por lesión y las modificaciones en la dirección técnica. Sin embargo, estaría rompiendo de nueva cuenta el mercado de fichajes con la llegada de Deyna Castellanos.

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Hace unas horas, el Portland Thorns, dio a conocer que la venezolana habría llegado a un acuerdo con el club para finalizar su contrato: “ha llegado a un acuerdo con la centrocampista Deyna Castellanos para rescindir su contrato de mutuo acuerdo”, el cual tenía hasta diciembre de 2026, con opción de un año más hasta 2027.

Sin embargo, este miércoles, el medio Futbol3ra dio a conocer que el fichaje de la venezolana “se acerca” hacia Tigres Femenil. Deyna llegaría al conjunto de las Amazonas para este Apertura 2026 y en pocos días darían a conocer su arribo al club, puesto que estaría como agente libre. La también delantera llegaría al equipo a sus 27 años de edad.

¿Quién es y cómo juega Deyna Castellanos?

Entre las aptitudes que podría aportar al club de Nuevo León sería el buen manejo de balón, ya que es una jugadora que posee una buena técnica individual con ambas piernas; es efectiva para la creación de espacios; resuelve en situaciones de una vs una; y tiene un excelente disparo desde media distancia y su especialidad son los tiros libres.

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Deyna ha forjado un liderazgo en la Vinotinto, en sus diferentes categorías. Jugó para el Atlético de Madrid (España), Manchester City (Inglaterra), Bay FC y el Thorns (Estados Unidos). Ha creado una fundación para apoyar y empoderar a niñas y jóvenes futbolistas para obtener becas en el balompié y mejorar su desarrollo en este deporte.

En síntesis