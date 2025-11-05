Este martes después de que Pumas Femenil no clasificara a la Liguilla de la Liga MX en el Apertura 2025 dio a conocer la salida de Marcello Frigério. El técnico de las universitarias se despidió de la plantilla, luego de que inició el torneo con gran desempeño, pero lamentablemente al equipo no le alcanzó para conseguir la clasificación.

El estratega agradeció al conjunto por el tiempo brindado y se mantiene expectante por su futuro y es que comienzan ya los rumores de qué equipo de la propia liga mexicana lo retendría. Hacerse oficial sería arriesgado en estos instantes sobre todo porque la plantilla que lo buscaría está dentro de la Fiesta Grande.

¿A dónde podría irse Frigério?

De acuerdo con la información del periodista Bruno Hernández, ya hay un posible destino para Frigério y es que Rayadas podría ser el próximo equipo que dirija en la Liga MX Femenil. Sin embargo, la misma fuente confirma que no es la única opción, sino que ahora en el radar también está el “Pato” Alfaro, extécnico de Chivas.

¿Quién podría dirigir a Pumas Femenil?

Ya con esta noticia, lo importante para las universitarias sería saber qué técnico podría reemplazar a Marcello en el banquillo auriazul y al parecer también se viene alguien con experiencia, de la confianza de Leonardo Cuéllar y que le dio buena cara a su actual equipo. De acuerdo con Sergio Sánchez, especialista en futbol femenil, el indicado sería Roberto Medina.

Y es que hay que recordar que tras su último duelo con Atlas, quedándose cerca de la Liguilla, mencionó en conferencia de prensa que no sabía su futuro, por lo que ahora que empieza a sonar para dirigir a las universitarias la opción sería muy real. Ahora sólo falta esperar a que termine la Liguilla para saber si esto se confirma.

