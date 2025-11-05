Es tendencia:
Pumas se corona como el tercer equipo más visto de México y confirman su televisora para 2026

El club universitario continúa creciendo en popularidad y se consolida entre los favoritos de los aficionados mexicanos, además de anunciar oficialmente la cadena que transmitirá sus partidos a partir de 2026.

Por Ramiro Canessa

La televisora para Pumas en 2026.
© Getty ImagesLa televisora para Pumas en 2026.

El año de Pumas UNAM no fue el esperado por sus aficionados, que mostraron su disconformidad con el rendimiento del equipo dirigido por Efraín Juárez en los distintos torneos. Las expectativas eran altas, pero los resultados no acompañaron.

A pesar de esto, el club todavía mantiene la posibilidad de meterse entre los 10 mejores del Apertura 2025, ya que depende de sí mismo para clasificar al Play-In. Para lograrlo, deberá imponerse ante el líder Cruz Azul en la última jornada del torneo.

Aunque el equipo se reforzó con jugadores de gran jerarquía y muchos pensaban que iba a pelear arriba, los números y las actuaciones no fueron los esperados. Esto deja claro que para la próxima temporada se requieren cambios importantes dentro del plantel y la dirección técnica.

Sin embargo, a nivel mediático, Pumas UNAM se convirtió en el tercer club más visto en México durante todo el 2025 y también figura entre los equipos que generan más rating en programas de televisión y transmisiones deportivas.

En este contexto, desde AS México revelaron que el club renovará su contrato con Televisa para 2026, en condiciones muy favorables, asegurando la continuidad de la transmisión de sus partidos y consolidando su presencia mediática.

Adalberto Carrasquilla apoya a Efraín Juárez y manda contundente mensaje a la afición de Pumas UNAM

¿Cuándo juega Pumas?

En cuanto a la competencia, Pumas disputará la última jornada del Apertura 2025 el sábado a las 21:05 horas ante Cruz Azul, buscando la clasificación a la siguiente instancia del torneo. El partido se jugará en el Estadio Cuauhtémoc, cerrando así una temporada irregular con la esperanza de un cierre positivo.

Pablo Barrera apoyó a Efraín Juárez de las críticas recibidas en Pumas: “Él tiene las raíces…”

En síntesis

  • Pumas UNAM disputa la última jornada del Apertura 2025 contra el líder Cruz Azul el sábado a las 21:05.
  • Pumas UNAM fue el tercer club más visto en México durante el 2025, generando alto rating mediático.
  • Pumas UNAM renovará su contrato de transmisión con Televisa para el 2026 en condiciones muy favorables.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
