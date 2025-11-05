El año de Pumas UNAM no fue el esperado por sus aficionados, que mostraron su disconformidad con el rendimiento del equipo dirigido por Efraín Juárez en los distintos torneos. Las expectativas eran altas, pero los resultados no acompañaron.

A pesar de esto, el club todavía mantiene la posibilidad de meterse entre los 10 mejores del Apertura 2025, ya que depende de sí mismo para clasificar al Play-In. Para lograrlo, deberá imponerse ante el líder Cruz Azul en la última jornada del torneo.

Aunque el equipo se reforzó con jugadores de gran jerarquía y muchos pensaban que iba a pelear arriba, los números y las actuaciones no fueron los esperados. Esto deja claro que para la próxima temporada se requieren cambios importantes dentro del plantel y la dirección técnica.

Sin embargo, a nivel mediático, Pumas UNAM se convirtió en el tercer club más visto en México durante todo el 2025 y también figura entre los equipos que generan más rating en programas de televisión y transmisiones deportivas.

En este contexto, desde AS México revelaron que el club renovará su contrato con Televisa para 2026, en condiciones muy favorables, asegurando la continuidad de la transmisión de sus partidos y consolidando su presencia mediática.

¿Cuándo juega Pumas?

En cuanto a la competencia, Pumas disputará la última jornada del Apertura 2025 el sábado a las 21:05 horas ante Cruz Azul, buscando la clasificación a la siguiente instancia del torneo. El partido se jugará en el Estadio Cuauhtémoc, cerrando así una temporada irregular con la esperanza de un cierre positivo.

