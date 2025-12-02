¿Comienzan a negociar? La decisión que tomarían Efraín Juárez y Pumas con James Rodríguez

Este lunes se anunciaron cambios profundos en la directiva de Pumas. Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho no continuarán en sus cargos como vicepresidente deportivo y director de estrategia deportiva, respectivamente. El club auriazul busca modificaciones de cara a lo que será el mercado para el Clausura 2026.

Publicidad

Publicidad

Efraín Juárez tomara una mayor relevancia en la conformación del plantel, pero también se espera que llegue un hombre importante que ocupe el rol de director deportivo general. Mientras tanto, Pumas continúa en la búsqueda de refuerzos y desde hace semanas que el nombre de James Rodríguez genera rumores en CU.

De acuerdo a lo revelado por el periodista colombiano Pipe Sierra, Efraín Juárez y Pumas se han contactado de manera formal por primera vez con el entorno de James Rodríguez y el conjunto de la Liga MX tiene en mente realizar una oferta en los próximos días.

Recordemos que el colombiano es jugador libre desde que finalizó su vínculo con Club León, por lo que Pumas únicamente tendría que negociar el contrato de James Rodríguez. Esta información comentada es un avance en relación al rumor del futbolista y los Felinos.

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez podría seguir en la Liga MX (Getty Images)

La primera versión que surgió es que el entorno de James Rodríguez se había comunicado con Pumas para ofrecer sus servicios, pero la situación no había avanzado. Sin embargo, en los próximos días el club y el colombiano podrían empezar a negociar de manera concreta.

James Rodríguez seguramente reciba muchas ofertas de distintos equipos, pero que el entorno ya se haya contactado con Pumas es un buen augurio para el conjunto de Efraín Juárez en caso de que decidan avanzar por el colombiano. El mercado acaba de comenzar y en los próximos días habrá novedades.

Publicidad

Publicidad

ver también Confirmado el principal candidato para ocupar la vicepresidencia en Pumas UNAM tras las importantes salidas

En síntesis