Pumas volvió a defraudar en el Apertura 2025 de la Liga MX. En el Estadio Olímpico Universitario, los Felinos no lograron pasar del 0-0 ante el Puebla de Hernán Cristante, que hizo su debut como DT camotero, y continúan sin poder ganar como local en la actual edición del torneo nacional.

Naturalmente, este resultado significó un nuevo revés para Efraín Juárez, quien sigue sin convencer a la afición ni desde lo numérico ni en cuanto al juego. Sin ir más lejos, tras el pitazo final de Iván Antonio López Sánchez algunos simpatizantes apuntaron contra el entrenador universitario con duros mensajes en redes sociales.

Así, se pudieron leer recados tales como: “Fuera Juárez, traigamos de vuelta a Lema”, “mucho equipo para tan poco técnico”, “el único responsable es Efraín Juárez” y “se te acaba el tiempo, necesitamos resultados”.

Cabe destacar que Efraín Juárez tan solo registra seis victorias sobre un total de 22 partidos dirigidos desde su llegada a Pumas en enero de este año. Además, empató ocho veces (ganando dos veces por penales) y perdió en ocho ocasiones. En tanto, actualmente acumula una racha negativa de cuatro partidos sin ganar tras caer por 3-1 ante Inter Miami como visitante en la Leagues Cup e igualar ante Necaxa, Toluca y Puebla en el Apertura 2025.

Efraín Juárez: “No tenemos recompensa por el esfuerzo que hacemos”

Luego del empate ante el equipo de Hernán Cristante, el DT felino compareció en conferencia de prensa y dio su punto de vista acerca de lo entregado por sus dirigidos en el Estadio Olímpico Universitario. Y lejos de mostrarse crítico con el equipo, valoró lo realizado y aseguró que Pumas no está obteniendo los resultados que merece por su forma de juego.

“No tenemos recompensa por todo el esfuerzo que hemos hecho. Eso es lo que me preocupa por los muchachos. La realidad es que se están partiendo el alma, el equipo está respondiendo, están haciendo cosas que a lo mejor muchas veces son incómodas para ellos. Eso más que preocuparme me ocupa, porque esa recompensa no ha llegado y se ven las caras de frustración”, manifestó.