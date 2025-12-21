Por la Jornada 17 de la temporada 2025-26 de Premier League, Aston Villa y Manchester United se enfrentan este domingo 21 de diciembre desde las 10:30 horas (Ciudad de México) en el Villa Park de la ciudad de Birmingham. Ambos equipos van por la victoria para pelear en la parte alta de la tabla.

Para este encuentro, el estratega Ruben Amorim no contará en el equipo inicial con dos piezas titulares como son Casemiro y Bryan Mbeumo. Por el lado del mediocampista brasileño, está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Del lado del atacante camerunés, está afectado a la Selección Camerunesa por la Copa Africana de Naciones.

¿Quiénes serán los reemplazos de Casemiro y Bryan Mbeumo en Aston Villa vs. Manchester United?

Con esta noticia, los jugadores Manuel Ugarte y Benjamin Šeško se suman al equipo titular. El primero se sumará al mediocampo junto a Bruno Fernandes, mientras que el segundo se posicionará de referencia de área sobre Matheus Cunha y Mason Mount.

¿Cuál será la alineación de Manchester United vs. Aston Villa sin Casemiro y Bryan Mbeumo?

Sin Casemiro y Bryan Mbeumo, el conjunto de rojo formará de la siguiente manera ante los Villains: Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Cunha, Mount; y Sesko.

