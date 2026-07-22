¡Sacudida auriazul! En pleno Toluca vs Pumas, revelan a los dos jugadores que saldrían del equipo

Estos son los dos jugadores que aún podrían dejar el Pedregal; uno de ellos ya tendría ofertas.

Este martes se adelantó el partido de la Jornada 2 entre Pumas y Toluca, ya que los Diablos Rojos disputarán el Campeón de Campeones el fin de semana. De esta manera, el conjunto auriazul logró imponerse después de su derrota en la Jornada 1 ante Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario, pero revelaron una noticia que no muchos quieren escuchar.

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El encuentro se transmitió por TV abierta en Canal 7, pero también en la plataforma de streaming de FOX ONE, donde en pleno encuentro, los comentaristas detallaron que dos jugadores del equipo podrían salir de la institución en el largo mercado de fichajes de la Liga MX, porque uno de ellos ya tenía ofertas.

Los 2 jugadores que se podrían ir de Pumas

De acuerdo con la información revelada en la transmisión uno de los jugadores a los que más le costó la salida de Efraín Juárez fue a Keylor Navas, porque precisamente él lo había traído. Se habló de su baja antes de que iniciara el torneo, pero aún hay posibilidades, ya que pese a tener contrato no se nota muy compatible con la nueva dirección técnica.

Aquí la situación dependerá de que alguien pueda pagar para rescindir el contrato o lleguen a algún otro acuerdo, aunque es imposible que Pumas lo deje ir cedido o libre, sobre todo por lo que le brinda en el arco. La otra opción es Guillermo Martínez, quien ha despertado interés en algunos equipos de la Liga MX.

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De acuerdo con esta misma fuente, el “Memote” es pretendido por algunos conjuntos mexicanos que no reveló y es que el hecho de ser delantero mexicano le abre muchas puertas, tomando en cuenta que no necesitan una plaza de extranjero y que hay pocos con esas cualidades en esa posición, por lo que queda esperar a que un equipo mande la propuesta formal para llevárselo.

En síntesis