El arquero tico no podrá jugar el All-Star Game 2026 para la Liga MX tras sufrir una lesión que también preocupa a Pumas.

Este miércoles 29 de julio se llevará a cabo una nueva edición del All-Star Game 2026, el tradicional partido que enfrenta a las grandes figuras de la MLS y la Liga MX. Como ocurre cada año, el encuentro reunirá a varios de los futbolistas más destacados de ambas competiciones.

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Uno de los jugadores convocados para representar a la Liga MX era nada menos que Keylor Navas. Sin embargo, el arquero costarricense de Pumas UNAM finalmente no podrá estar presente y se perderá el compromiso por un problema físico que sufrió en los últimos días.

Según informó el periodista Carlos Ponz, de Diario Récord, el guardameta del conjunto universitario se resintió de un golpe en la rodilla y quedó descartado para el encuentro. La decisión fue tomada con el objetivo de priorizar su recuperación.

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En Pumas consideran que lo más importante es que Navas llegue en la mejor forma física a lo que resta del Torneo Apertura 2026 y al comienzo de la Leagues Cup, dos competencias en las que el experimentado arquero será una pieza clave en el equipo de Esteban Solari.

Ante esta baja de último momento, la Liga MX confirmó que Carlos Moreno, arquero de Pachuca, ocupará el lugar de Keylor Navas en la convocatoria. De esta manera, el guardameta de los Tuzos tendrá la oportunidad de participar en el All-Star Game.

Los convocados de la Liga MX para el All-Star Game 2026

Nahuel Guzmán (Tigres UANL)

Carlos Moreno (Pachuca)

Bruno Méndez (Toluca)

Wíller Ditta (Cruz Azul)

Federico Pereira (Toluca)

Nathan Silva (Pumas UNAM)

Israel Reyes (América)

Jesús Garza (Tigres UANL)

Richard Ledezma (Guadalajara)

Jesús Gallardo (Toluca)

Bryan González (Guadalajara)

Erik Lira (Cruz Azul)

Franco Romero (Toluca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Iker Fimbres (Monterrey)

Nicolás Castro (Toluca)

Fernando Gorriarán (Tigres UANL)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Gilberto Mora (Club Tijuana)

Brian Rodríguez (América)

José Paradela (Cruz Azul)

Juan Brunetta (Tigres UANL)

Kevin Castañeda (Guadalajara)

Santiago Sandoval (Guadalajara)

Armando González (Guadalajara)

Robert Morales (Pumas UNAM)

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